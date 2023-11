¡Porque lo demás es recontra aburrido! Fiorella Retiz anuncia su regreso a la televisión: ¿Cuándo será?

¡China de risa! Fiorella Retiz vive este 2023 con varios cambios en su vida. Alejada casi dos años de las pantallas tras el ampay con Aldo Miyashiro, la reportera volvió a las portadas de espectáculos con su participación en “La Casa de Magaly”. En una reciente entrevista para un medio local, la comunicadora reveló que ya alista su regreso a la televisión y brindó más detalles al respecto.

¿Cuándo regresa Fiorella Retiz a la televisión?

Fiorella Retiz pasó momentos muy duros tras el ampay con Aldo Miyashiro. La reportera contó en “La Casa de Magaly” que se alejó de la televisión porque tenía muchas cosas por sanar y cerrar y al parecer su proceso de sanación terminó.

En una reciente entrevista con un medio local, Fiorella Retiz contó que tiene varias ofertas para regresar a la televisión. Además, contó que tiene varios proyectos en mente y espera que el 2024 sea el año donde pueda alcanzar las metas que se ha propuesto.

“Estoy escuchando algunas propuestas, el próximo año me gustaría comenzar algo, todavía estoy en ese proceso de analizar qué puede convenir y que no, estoy trabajando con una community manager en mi imagen. Entonces todo se tiene que analizar. A veces, uno tiene una idea diferente a la que debería por eso es bueno que te orienten”, señaló Fiorella Retiz.

“Estos dos años, prácticamente, los utilicé para sanar ya el próximo va con la versión mejorada. Con paciencia y buen humor, siempre las cosas mejoran”, agregó la comunicadora.

Todo hace indicar que Fiorella Retiz retornaría a las pantallas nacionales el siguiente año. Por lo pronto, no ha querido revelar que canales o programas la han llamado, pero promete dar lo mejor de sí porque lo demás es recontra aburrido.

Momento recontra humilde

El uso de las redes sociales como medio de comunicación entre artistas y seguidores se ha vuelto más común de lo pensado. Diversas figuras del espectáculo nacional usan este método para conectarse directamente con sus fanáticos y una de ellas es Fiorella Retiz.

La comunicadora recientemente ha incursionado en el mundo del Tiktok y ahora se luce haciendo EN VIVO para deleite de sus seguidores. El último fin de semana, realizó una transmisión junto a una de sus amigas, quien la “echó” al hablar de sus amores.

“Tú has tenido tus momentos humildes, pero también humillantes jajaja. Mejor no me hagas hablar”, indicó la amiga de la Retiz. Ante esto, la reportera no tuvo más reparo que respaldar lo dicho por su amiga. “Sí, en algún momento tuve mi momento bien humillante”, acotó la rubia.