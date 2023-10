¿Porque nací en Colombia me hace delincuente? Milena Zárate responde con todo tras amenazas de muerte

Milena Zárate respondió tras las recientes declaraciones de Pilar Gasca donde afirma que viene recibiendo amenazas de muerte y que solamente una persona sería responsable en caso le suceda algo.

Si bien es cierto Gasca no confirmó que se tratara de Milena Zárate la cantante no dudó en pronunciarse en el programa de espectáculos y poner en su sitio a la tiktokera.

Le dijo sus verdades

Milena Zárate no fue ajena a las recientes declaraciones que ofreció Pilar Gasca en sus redes sociales como acostumbra en donde afirma que viene siendo víctima de amenazas contra su integridad.

La modelo colombiana afirmó que esto va más allá de una simple enemistad ya que considera que es un gesto de xenofobia de parte de Pilar.

“Generar toda esta xenofobia en contra de mí porque soy de nacimiento colombiana… Se le olvida que yo tengo DNI (peruano), a ver que me lo pruebe”, expresó Zárate.

Por su parte, Milena recalcó que su abogado se está haciendo cargo de las declaraciones en su contra y de que se presenten las pruebas necesarias para que se sustente las versiones que se dice en su contra.

Asimismo, Milena afirmó que es una persona clara y directa y que si tuviera que decirle algo lo haría directamente no por medio de terceros.

“El día que me la cruce le diré sus cuatro verdades porque yo soy una persona frontal, pero no soy ninguna delincuente, si a ella la llaman para amenazarla es un problema de ella», dijo

Milena terminó diciendo que Pilar no va a causar que ella tenga miedo y que todo daño que se le haga en su contra lo manejará por la vía legal ya que considera que Gasca sobrepasó todos los límites.

«A mi esa mujercita no me va a amedrentar ni me va a venir a atarantar con sus tonterías en redes, yo lo voy a llevar por el lado legal”. finalizó.

¿Qué dijo Pilar Gasca?

Pilar Gasca publicó en sus redes sociales las amenazas que estaría recibiendo y a quien señalaría como el principal responsable de que le pase algo.

Las frases eran muy amenazantes, pero ella no se amilanó y decidió hacerle frente.

“Por las puras porque ya pedí garantías para mi vida y puse a una única persona como responsable de cualquier cosa que me suceda. Aquí no es Colombia. Este es mi país y ya es hora de que aprenda a respetarnos. Yo pongo lo que quiera en mis redes sociales, a mi no me asustan, te equivocaste”, dijo Pilar.

La empresaria continuó dejando mensajes en sus historias y, aunque no mencionó nombres, dejó entrever que ya sabía quién sería la persona detrás de los mensajes amenazantes hacia su persona.

Yo solo le tengo miedo a Dios ni te gastes en amenazarme porque no estoy sola como crees. ¿Quién es la que anda siempre “Chalequeada”? ¿Y por qué? A cuantas personas tendrás en tu contra que vives de miedo. Yo no… yo camino tranquila y con la frente en alto”, fue lo que comentó la exbailarina de Alma Bella.