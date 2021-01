Premier niega gastos por 30 mil soles en tortas: “Ni siquiera he comido un quequito”

Compartir Facebook

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, respondió a los cuestionamientos sobre los gastos que habría realizado el Poder Ejecutivo en diciembre y que fueron publicados en el portal de Transparencias del Estado, donde se ve el gasto de 31 419 soles en tortas y cupackes.

En la conferencia de prensa que realizaron para dar algunos alcances sobre la situación de la COVID-19 en el país, la premier fue consultada por el hecho, indicando que no tiene idea de las compras hechas, ya que no ha comido “ni un quequito”.

“La verdad, no tengo nada que decir porque desde que he empezado a trabajar en la PCM ni siquiera he comido un kekito en Palacio. O sea que no tengo idea de los cupcakes y menos de los zapatos. Todos los zapatos que tengo me los he comprado mucho antes de entrar a la PCM, si se refieren a alguna denuncia de mi despacho. Es lo único que podría decir”, indicó Violeta Bermúdez.

Como se recuerda, un portal de noticias publicó los gastos del Poder Ejecutivo en el mes de diciembre. En la imagen difundida, se observa el gasto que realizaron por los dulces. Además, se evidencia un pago de casi 3500 soles por zapatos para damas y caballeros.

