«¿Premio de qué? ¿Al mejor selfie?»: Nicola Porcella ‘trollea’ a Rosángela Espinoza por premiación como influencer

La modelo Rosángela Espinoza recibió un premio como reconocimiento a su labor como influencer este último viernes. Sin embargo, el exchico reality no dudó en ‘trollearla’ haciendo que el momento se viralice en redes sociales rápidamente. Por su parte, la influencer se mostró bastante emocionada, pues compartió esta experiencia con sus seguidores en redes sociales. No obstante, no esperó que el ‘capitán histórico’ la trolleara en medio de su transmisión en vivo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nicola Porcella ‘trollea’ a Rosángela Espinoza

En medio de la transmisión en vivo de Rosángela Espinoza, el ‘capitán histórico’ Nicola Porcella estuvo conversando con su excompañera de reality. La influencer se mostró bastante emocionada, pues se encontraba en una «ceremonia de premiación a empresarios», según lo que detalló. Ante ello, Nicola Porcella se mostró sorprendido y de manera irónica le empieza a lanzar preguntas a su excompañera.

«¿Y tú qué haces ahí?», empezó consultando el exchico reality. «Premiación», respondió la influencer que lucía un traje de gala azul noche. Cabe resaltar que Rosángela Espinoza recibió en reconocimiento de parte de la «Asociación Peruana de Empresarios», ASPEM. «¿De qué te van a premiar? ¿Al mejor selfie?», comentó Nicola Porcella causando la risa de los internautas que veían el en vivo y de la propia Rosángela. «Bueno, así premian a los empresario, influencers, creo», atinó a responder la «chica selfie».

No se amilanó ante las críticas de los internautas

Rápidamente, la influencer Rosángela Espinoza compartió el momento en sus redes sociales en donde se mostró agradecido con su público y orgullosa por el reconocimiento. Además, restó importancia a las críticas de algunos usuarios en sus redes.

«El personaje más importante de la historia eres tú. Seguiré formándome profesionalmente y preparándome para dar lo mejor de mí. Yo trabajo con mis redes sociales más de 10 años y toda la experiencia que tengo me ayudará a seguir construyendo un personaje emotivo, memorable y sobre todo un personaje admirable. Gracias @aspemperu por el reconocimiento ✨ y al productor del evento @productionstyles. El vestido maravilloso que lucí en la premiación @elizabethmunozatelier. Gracias totales», escribió la ‘chica selfie’ en sus redes.

Por otro lado, muchos internautas comenzaron a criticar el premio que recibió la influencer. «¿Ya, pero cuándo va a ejercer?», «¿Un reconocimiento a qué?», «Así de malo está el Perú. Necesitamos dejar de dar pantallas a personas que no suman», «Al parecer ya no hay seriedad en los premios», fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales.