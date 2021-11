Prensa extranjera calificó así el Perú vs Bolivia: “Aplastante victoria de Perú”

Compartir Facebook

Así reaccionó la prensa extranjera tras la victoria de Perú sobre Bolivia por tres goles a cero, el día de ayer en el Estadio Nacional.

El día de ayer la selección peruana se enfrentó a Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Afortunadamente, la ‘Blanquirroja’ pudo conseguir una victoria con holgura, con goles de Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña, con esto logró sumar tres puntos en la tabla de clasificación a Qatar 2022.

Esos tres puntos le dan a Perú la posibilidad de seguir soñando con regresar al Mundial de Qatar. La selección peruana se mostró superior a Bolivia y por eso la prensa extranjera informó así la victoria de la ‘Blanquirroja’.

En Bolivia, el diario ‘La Razón’ aseguró que “Perú destrozó a Bolivia en el primer tiempo”. Asimismo, ‘El Diario’ resaltó que en el Nacional tuvo lugar una “aplastante victoria de Perú ante Bolivia por Eliminatorias Qatar 2022”.

En Argentina, ‘La Nación’ resaltó el regreso de la selección peruana a la lucha por la clasificación al Mundial. “Perú respira: arrolló a Bolivia y todavía sueña con dar pelea en las Eliminatorias”. El medio también argentino, ‘Infobae’ también resaltó que la selección se ubique a solo un puesto del repechaje. “Perú venció 3-0 a Bolicia: un triunfo que lo devuelve a la pelea en las Elminatorias a Qatar 2022”

El día de ayer la selección peruana se enfrentó a Bolivia y le ganó por 3 goles a 0. El segundo gol estuvo a cargo de Christian Cueva, y todo estuvo de maravilla, los hinchas en el estadio se volvieron locos y gritaron al máximo, hasta que el árbitro decidió sacarle una amarilla.

El popular ‘Aladino’ se quedó sorprendido cuando el árbitro le mostró la tarjeta amarilla y preguntó por qué. Y es que Cueva a la hora de celebrar, se puso el índice tapando su boca en un gesto de silencio.

‘Aladino’ explicó que eso lo hizo para la gente del público que lo critica, pero el árbitro notó que el gesto fue justo delante de la banca de Bolivia, por lo que sancionó la acción. Percy Olivares se pronunció al respecto y criticó la acción de Cueva.

“Voy a coincidir con el resto de mis compañeros, porque es futbolero tener ese tipo de reacciones. Pero también le doy la razón Jorge Espejo, en el sentido que eso no se debe hacer. No es saludable para un grupo que está buscando… Imagínate que por ese gesto le sacan una segunda amarilla, de repente. Ese tipo de cosas no es saludable para nuestros objetivos”, expresó Olivares.

