¡Preocupa a sus seguidores! Melissa Klug reveló la dura enfermedad que enfrenta tras dar a luz

La empresaria Melissa Klug, reconocida figura del mundo del espectáculo local, ha sido muy activa en las redes sociales a lo largo del tiempo. La madre de Samahara Lobatón siempre ha utilizado estas plataformas para compartir diversas instantáneas, comentarios y publicaciones, entre otros contenidos. En esta ocasión, decidió involucrarse más con sus seguidores al responder preguntas a través de la dinámica de la ‘cajita de preguntas’, revelando así detalles sobre la enfermedad que enfrenta desde hace un tiempo. Además, explicó las razones por las cuales no ha logrado perder peso de manera inmediata. ¿Cuál fue el diagnóstico de la empresaria de Chucuito?

¿Qué enfermedad tiene Melissa Klug?

Como recordaremos, en noviembre de 2023, la pareja de Jesús Barco experimentó nuevamente la maternidad al dar a luz a su sexta hija en Estados Unidos. Desde entonces, la figura pública ha continuado utilizando sus plataformas digitales para compartir aspectos exclusivos de su reciente rol como madre de familia. Sin embargo, recientemente sorprendió al abordar el tema de la enfermedad que está afectándola.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, ‘Meli’ respondió a una de las muchas dudas de sus seguidores. «¿Cuántos kilos te faltan bajar?», le preguntó una usuaria en su red social. «15 kilos. Voy a demorar más en bajar de peso, pues tengo hipotiroidismo», respondió.

Así, expresó claramente que está trabajando en alcanzar la reducción de peso, pero en un periodo extenso, ya que el hipotiroidismo le impide lograrlo rápidamente.

Desmiente especulaciones de crisis en su relación

Después del nacimiento de su bebé en 2023, la personalidad de Chucuito captó la atención de los usuarios al publicar un mensaje que generó diversas reacciones, insinuando una posible crisis con Jesús Barco. En esa ocasión, la figura pública compartió un mensaje intrigante sobre la paternidad. Además, en el material compartido se presentó al actor español Mario Marzo hablando sobre los significativos cambios que experimentan las mujeres al convertirse en madres, planteando la pregunta de si se trataba de un mensaje subliminal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissal Klug (@melissaklugoficial)

“Hasta que no haya un embarazo que sea paritario, que sea 50% la madre y 50% el padre, hasta que no haya un parto que sea 50-50, hasta que no haya un posparto que sea 50-50 no se puede decir que la paternidad es una cosa de dos. (…) Los cojones, yo he pasado de ser Mario a un segundo después a ser padre, Ana ha tenido un cambio en su cuerpo para toda la vida”, expresó el artista internacional.