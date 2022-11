Presentadora de TV opta por tener múltiples parejas en vez de una: “Nunca me he sentido más libre”

Compartir Facebook

No existen reglas ni leyes sobre cómo las personas tienen que vivir sus relaciones personales. Es por eso que éstas dinámicas han ido cambiando a través del tiempo y la gente se ha ido abriendo hacia otras posibilidades, como por ejemplo, la poligamia.

Hace unos días una presentadora de televisión de Reino Unido se refirió a este tema en redes sociales y en las pantallas, algo que no se hace comúnmente.

Se trata de Carol Vorderman, una celebridad de 61 años que, según información, reveló que renunció a la monogamia y comenzó a abrazar una vida con múltiples parejas luego de haber estado casada dos veces.

A pesar de que estuvo casada con Christopher Mather de 1985 a 1986, y que luego con Patrick King tuvo dos hijos, la presentadora dijo en el programa This Morning que no está de acuerdo con que “los humanos deberían quedarse con una pareja durante toda su vida “.

“La mitad de los primeros matrimonios terminan en divorcio, y casi las tres cuartas partes de los segundos matrimonios terminan en divorcio. Así que prefiero vivir mi vida en capítulos “, explicó.

Con esta nueva etapa en su vida dice que se siente “mucho más libre” de lo que se sintió en los años en los que estuvo casada. “No quiero volver a casarme o volver a vivir con un hombre y cuidarlo todo el tiempo “, agregó.

Como sabe que la poligamia es algo que no está tan claro en la mayoría de la población, Vorderman pide que deje de ser un tabú. “Nunca me he sentido más libre (…) Este es un momento para romper este tabú sin sentido, que es que una persona solo debe buscar a otra que satisfaga todo en su vida. Eso es un infierno “, aseguró.

Para ella lo principal es poder mantener la honestidad en las relaciones y transparentarles a las nuevas citas que ella sale con otras personas.

Además, no le importa que la gente la critique o se burle de ella por ser poliamorosa a los 61 años. “La edad es realmente irrelevante, pero mi experiencia sugiere que alguien esté más o menos en tu rango de edad. Así se tienen más cosas en común “, finalizó.