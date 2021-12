Presentadora de TV se niega a decir “todes” porque la palabra no está dentro de la ‘RAE’

Compartir Facebook

El lenguaje inclusivo sin duda es un tema muy controversial desde su invención o aparición en la actualidad, por lo que muchas personas entraron en conflicto al momento de decidir si usar o no dicho pronombre al cambiar la ‘a’ o la ‘o’ por una ‘e’, tal fue el caso de la conductora Ana Ruiz que se negó a decir la palabra ‘todes’ en pleno programa, lo que causó que los internautas la tundieran en redes.

La conductora del programa español enfocado a los concursos estrictamente apegados a la gramática decidió hacer el comentario relacionado a la palabra ‘todes’ con una especie de broma, que no a muchos les pareció, pues es una ofensa para el lenguaje inclusivo, pese a que ella argumenta que no lo usa porque no está avalado por la RAE.

“Hola a todas y a todos”; “no digo “todes”, porque no está dentro de la Academia de la Lengua y yo sí rechazo su uso, ¿qué quieres que te diga? A mí lo que diga la Real Academia de la Lengua voy con ello porque es lo que me ilumina, lo que me guía y no solamente a mí sino a nuestros concursantes también”, fue lo que dijo la conductora.

Luego de este polémico comentario, los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar pues muchos se sintieron ofendidos, calificándola de “intolerante”, por lo que piden que se cancele el programa, pues podría estar fomentando el odio hacia las minorías que usan el lenguaje inclusivo.

Me da asco ver en lo que Juanma Moreno y su trifachito ha convertido Canal Sur pic.twitter.com/8sHLLymNFu — 🔻🏳️‍🌈🦋 (@terelucam) November 28, 2021

Anciano disparó contra ladrones que entraron a robar su casa: defendió a su familia

Tres hombres que ingresaron a una vivienda del barrio Zeballos, en Florencio Varela, Argentina, con supuestos fines de robo, fueron baleados por el dueño de la casa (62), quien actuó en defensa de su esposa e hijo.

La policía halló a uno de los intrusos en la planta baja, con una herida en el cuello; mientras que los otros dos estaban en la planta alta, uno herido en la pierna izquierda, mientras que el otro estaba muerto.

Según se informó, el dueño de casa respondió al disparo de uno de los intrusos, que amenazaba a su esposa en la planta baja. La mujer recibió contusiones en el forcejeo con el agresor. Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Mi Pueblo.

