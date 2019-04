Presidente de México asegura que recibió carta con posible paradero de Juan Gabriel

Vuelve a ser portada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confesó ante cámaras que recientemente recibió de las manos de un supuesto representante una carta con la aparente ubicación del divo mexicano, Juan Gabriel.

“Se acercó una personas que dice que sabe que vive Juan Gabriel. Me entregó una carta pero hasta ahí nada más. No puedo decir más. No hay elementos que prueben nada”, declaró el mandatario mexicano.

También aprovechó la oportunidad para resaltar la estrecha amistad que tuvo con el divo de Juarez, señalando que siempre vivirá por sus canciones, su humilde forma de ser y su arte.