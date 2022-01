“Presidente del BCR bloquea la devolución de billete de fonavistas”

Compartir Facebook

Tal parece que el pago para los exaportantes del Fonavi debe pasar primero por el escritorio del Banco Central de Reserva (BCP) Julio Velarde. Gabriel Bustamante, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse), aseguró que Velarde debe pronun- ciarse sobre cómo se va a devolver sus aportes a los fonavistas de promulgarse la autógrafa de ley por parte del presidente Castillo, quien por el momento no lo hace.

Bustamante indicó que el BCR tiene las “espaldas financieras” para que el Estado cumpla con esta deuda social que tiene con más de dos millones de peruanos.

“Velarde le soltó 30 mil millones de soles a las AFPs, y ellas le devuelven el favor con sus influencias en estas premiaciones. El señor Velarde debería ser más empático y dar una alternativa para que el Estado cumpla con su deuda con dos millones de fonavistas”, precisó.

El especialista en seguros también emplazó al congresista Carlos Anderson de Podemos Perú para que sea él quien tome la iniciativa de reunirse con el ministro de Economía, Pedro Francke y tratar sobre qué alternativas tiene para cumplir con la devolución a los fonavistas.

“El congresista Anderson, como secretario de la comisión de Economía, y siendo el más preparado en materia económica del Parlamento, debe buscar al ministro Francke y que le explique qué plantean desde el Ejecutivo”, añadió con preocupación.

“VELARDE TIENE LA CULPA”

Y por otro lado, el presidente de la Coordinadora de Familias por una Banca Solidaria (Cofabs), Tino Santander, afirmó que desde el Ejecutivo no quieren promulgar la autógrafa de ley, debido a las presiones del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. “Así como van las cosas, no va a pasar nada con la autógrafa de la Ley Fonavi porque este gobierno se ha volteado y le está dando la espalda al pueblo. El ministro de Economía (MEF), Pedro Francke, no quiere darle luz verde a la autógrafa por orden de Julio Velarde”, dijo.

DESQUILIBRIO FISCAL

En esa línea, Santander recordó que hace unos días fue el encargado del MEF, quien sostuvo que la devolución de aportes a los fonavistas generaría un desequilibrio fiscal a la economía nacional. “En el gobierno de Martín Vizcarra, para el Reactiva 1 se destinaron 60 mil millones de soles, y Velarde ni Francke dijeron nada, no hubo ninguna queja de su parte. Se puede cumplir con la deuda a los fonavistas, pero la agenda del gobierno de Pedro Castillo es otra”, aseveró. “Ese argumento del supuesto desequilibrio fiscal también se dijo con el proyecto de ley para la compra de deudas, que iba a ayudar a más de 8 millones de familias, entre ellas 3 millones de emprendedores, pero por las observaciones y quejas de Julio Velarde, quien ata y desata en el BCR, esta iniciativa no avanza”, indicó.

‘LAPICITO’, NO TRAICIONES

Los dirigentes de los fonavistas Luis Luzuriaga y Jorge Milla exhortaron otra vez al presidente Pedro Castillo a promulgar cuanto antes la autógrafa de ley que permite la instalación de la comisión Ad Hoc que se encargará de la devolución de aportes Fopnavi.

“Pese a que el ministro de Economía, Pedro Francke, ha dado señales de que la va a observar, es el presidente Pedro Castillo tiene la última palabra sobre la autógrafa de la ley Fonavi. El plazo vence el 11 de febrero, pero debería firmarla para que se convierta en ley cuanto antes. Se han levantado todas las observaciones y actuado de acuerdo a los fallos que el Tribunal Constitucional ha emitido a nuestro favor y que precisan que el Estado tiene una deuda social con los fonavistas que tiene que cumplir”, recalcó.

Luzuriaga indicó que ya hay un precedente sobre una autógrafa de ley observada por los ministros, pero que al final fue convertida en ley por decisión del jefe de Estado. “El gobierno, con la firma del presidente Castillo promulgó la autógrafa de ley que amplía hasta el 2024 el proceso de formalización minera, pese a la negativa mostrada por el Ministerio del Ambiente. Es decir, ya hay un precedente, y lo mismo debe ocurrir con la ley Fonavi”, dijo. Y finalmente recalcó que si Castillo observa la autógrafa de ley estaría “traicionando y dando la espalda al pueblo que él dice representar”.

“Los fonavistas que lucha- mos décadas por recuperar el dinero que se nos descon- tó somos más de dos millo- nes de peruanos, la mayoría de la tercera edad, y el presi- dente no puede hacer caso omiso a nuestras demandas que están avaladas por la Constitución”, añadió.