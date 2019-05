Presidente: El congreso le da la espalda al Perú y la lucha anti-corrupción

En un mensaje a la Nación cargado de duras críticas contra el Congreso, el presidente Martín Vizcarra anunció ayer que presentaba una cuestión de confianza sobre políticas de estado anti-corrupción, colocando al Poder Legislativo al borde del cierre constitucional si rechaza la propuesta presidencial.

De principio a fin, el discurso leído por Vizcarra fue para fustigar a la mayoría apro-fujimorista de la Comisión Permanente, a la que acusó de perpetrar “un descarado blindaje” del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Comparto la indignación de la ciudadanía”, señaló sobre la votación que libró a Chávarry de la destitución como fiscal supremo y su inhabilitación por diez años en la función pública, además de librarlo de las acusaciones por los delitos de organización criminal y encubrimiento real.

Precisó que, con esa votación, la mayoría parlamentaria le da la espalda al Perú y daña los esfuerzos del gobierno en la lucha anti-corrupción.

Vizcarra leyó su mensaje en Palacio de Gobierno, rodeado por el primer ministro Salvador del Solar y su gabinete ministerial en pleno, y de los gobernadores de las regiones del país.

INACEPTABLES Y DESCARADOS

El mandatario denunció que tras conocerse los “audios de la verguenza”, que revelaron una red de corrupción y tráfico de influencias en la administración de justicia, en el Congreso se iniciaron “maniobras inaceptables” para encubrir a magistrados corruptos en “un pacto de impunidad”.

Señaló que por eso “algunos no quisieron aceptar la reforma política” y pusieron “piedras en el camino” para que no pueda avanzar la lucha anti-corrupción. “Corruptos y corruptores se unieron para defender sus intereses”, dijo.

Vizcarra descargó toda su furia contra la mayoría apro-fujimorista, a la que calificó de “falsos, traidores, tramposos y descarados” al recordar que el proyecto de bicameralidad del Ejecutivo fue modificado para que puedan burlar la nueva norma que prohíbe la reelección inmediata de congresistas.

Igualmente, los responsabilizó por alargar los procesos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria y propiciar la fuga de congresistas sentenciados por el Poder Judicial, además de “tergiversar la reforma política” exigida por el Ejecutivo para “proteger sus intereses”.

EL DATO

“Eso no lo vamos a permitir”, remarcó al responsabilizar directamente “a la mayoría congresal” de “beneficiar a la corrupción” e impedir las reformas que el país necesita. “Son defensores del statuo quo y de los corruptos, y no de los peruanos”, expresó.

No pueden alterar proyectos

Vizcarra remarcó que presentaba la cuestión de confianza con respeto al sistema democrático y la Constitución, en base a cinco proyectos de ley, cuya “esencia no debía ser alterada” y que se refieren a que la inmunidad no puede ser impunidad; los condenados no pueden ser candidatos; se elimina el voto preferencial y se garantiza la participación paritaria de las mujeres.

Igualmente planteó que se vuelva a debatir la destitución e inhabilitación de Chávarry por considerar que “la lucha anti-corrupción no puede ser vapuleada por unos pocos”.