Presidente Martín Vizcarra: “No hay fecha para inicio de las clases presenciales”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El presidente Martín Vizcarra informó la decisión de aplazar el inicio de las clases presenciales, pero sin fecha definida. Indicó que estas medidas forman parte de un decreto legislativo, aprobado por el Consejo de Ministros, que busca velar por el bienestar sanitario de los estudiantes.

Señaló, asimismo, que por recomendación del Ministerio de Salud (Minsa) el Gobierno ha decidido aplazar el inicio de las actividades educativas presenciales, en una fecha aún por definir.

«Todavía no hay fecha. Primero se planteó que debía ser la primera semana de mayo; pero no, es muy pronto». Sostuvo que es muy difícil que en las aulas, donde estudian entre 30 y 40 escolares, se pueda mantener la distancia social de un metro entre estudiantes.

“A esos niños, a esa juventud estudiosa no la podemos poner en riesgo de que se contagie en las aulas, durante un tiempo que todavía no podemos definir, pero que no puede ser a un corto plazo», anotó.

“PRIVADOS PUEDEN BAJAR PENSIONES”

Los colegios privados deben explicar ampliamente a los padres de familia los esfuerzos y la inversión que hacen para optimizar la educación a distancia y, si algún plantel encuentra la manera de reducir las pensiones, que lo haga, expresó el ministro de Educación, Martín Benavides.

En entrevista con TV Perú, dijo que las instituciones educativas privadas no deben esperar a que haya algún conflicto con los padres para tomar alguna medida en ese sentido. «Los colegios tienen que ser suficientemente explicativos con los padres, decirles el esfuerzo que están haciendo para llevar la educación no presencial, los costos que están vinculados a ese esfuerzo, las inversiones que probablemente algunos estén haciendo y si, efectivamente, encuentran maneras de reducir las pensiones, que las bajen», refirió.

Cuando se le preguntó si los colegios privados deben cobrar igual que antes, respondió: «no lo sé, depende de lo que el colegio esté haciendo en la etapa no presencial; algunos se habrán tomado con la seriedad del caso y otros no. Nosotros veremos el compromiso técnico y académico de los colegios».

Apeló asimismo a la confianza en la calidad que los padres de familia que ya habían depositados en los colegios en febrero, razón por la cual se hicieron los primeros pagos. «Esa confianza no se puede perder en dos meses», puntualizó tras insistir en el diálogo entre los colegios privados y los padres.

SUPERVISIÓN

El titular de Educación dijo que su sector sí tiene facultad para supervisar las clases en los colegios privados e institutos, a fin de constatar si están cumpliendo lo que se han comprometido a hacer en la etapa virtual. Pero por el momento no se supervisa porque se les ha dado un tiempo para que hagan ajustes, programen y planifiquen. «Creo que son siete días más de plazo para presentar los planes (de recuperación); si no presentan, allí habrá una sanción». Asimismo, agregó, «si un colegio privado no está dictando clases y está cobrando, eso está mal».

COMPRAN TABLETS CON INTERNET

En conferencia de prensa virtual desde Palacio de Gobierno, Vizcarra detalló que a través del Ministerio de Educación (Minedu) se adquirirán 719,000 tabletas con servicio de internet móvil para los escolares del ámbito rural; así como 123,780 tabletas con las mismas características para alumnos del área urbana en situación de pobreza.

EL DATO

El 90 % de padres de familia está insatisfecho con las clases virtuales que reciben sus hijos en colegios privados, según una encuesta publicada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).