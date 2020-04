Presidente Martín Vizcarra: “Ratifico que no seré candidato en el 2021”

Compartir Facebook

Calló a sus adversarios. El presidente Martín Vizcarra afirmó que las elecciones generales se realizarán en abril de 2021, mes en el que espera se haya superado los inconvenientes por el coronavirus en el país. Aseguró también que no será candidato.

“No hay que dejar de tener presente que en abril de 2021 son las elecciones generales donde elegiremos al nuevo presidente, vicepresidente y al nuevo Congreso. Ahí tenemos que ser claros al decir que la democracia se debe fortalecer. Eso sí, lo digo en tono enfático, las elecciones se tienen que llevar a cabo en abril de 2021 porque el problema ya estará superado en ese momento y sí serpa posible llevar elecciones”, manifestó.

Señaló que no postulará en esos comicios. “Esto sí lo digo con claridad y enfático: las elecciones generales se tienen que realizar. Y, obviamente, ratifico que no seré candidato, porque yo cumplo no solo lo que está establecido en la ley, sino mi palabra. Siempre”, expresó en conferencia de prensa.

SIN ELECCIONES

PRIMARIAS

Sostuvo que, en el contexto del calendario electoral, tampoco se podrán efectuar las elecciones primarias en los partidos políticos con miras a los comicios del 2021.

“Yo veo difícil y hay que ver en un acuerdo político, porque, según el cronograma, estaba previsto que en este año debía haber elecciones primarias. Pero, ¿podría haber en estas condiciones? Por eso, las decisiones que tomo como presidente nunca son pensando en qué ventaja podría tener en una futura elección”, indicó.

LAS TRES FASES

Vizcarra señaló que el Perú afrontará tres fases. La primera fase empezó el 6 de marzo, cuando apareció el paciente cero del coronavirus, y estará terminando en mayo.

“La primera fase va a durar incluso después que acabe el estado de emergencia el 26 de abril, porque todo mayo vamos a ir comenzando con las actividades, pero de manera gradual y paulatina, lento, para no generar el rebote”, aseguró.

El jefe de Estado dijo que en el primer trimestre del próximo año se podría estar volviendo a un “estado de normalidad” tras superar las dos primeras fases que pasará el Perú en su guerra contra el COVID-19.

“La segunda fase comienza a partir de junio, cuando ya salgaos y comience nuevamente a funcionar la sociedad, el aparato productivo, el país en suma. Tenemos que ir generando las condiciones para salir de un proceso de hibernación en el que hemos estado para recuperar, a fines de año o en el primer trimestre del 2021, ya un estado más o menos de normalidad”, agregó.

EL DATO

Adelantó que buscará consensos con los sectores que seguirán parados durante la segunda fase, dado que este año se prohibirán las aglomeraciones. Los negocios más perjudicados son restaurantes y cines. “Algunas empresas van a parar meses sin tener un solo ingreso”, dijo.