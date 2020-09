Compartir Facebook

En un nuevo mensaje a la nación este martes por la tarde, el presidente de la República, Martín Vizcarra se refirió a la ley de reforma del sistema de pensiones, la misma que será presentada ante el Congreso. De igual modo, rescató que a finales de gobierno «van a dejar un país más encaminado».

“Por eso planteamos ahora, que todo el universo, solamente incluir a los que tienen trabajo, a los que tienen un ingreso seguro y que en la crisis, están por lo menos con su sueldo y su ingreso asegurado, a todos los demás incluirlos en el bono, pero no comprometemos su aporte, su aporte queda ahí como debe ser”, indicó el mandatario.

Vizcarra señaló que la nueva ley que plantean a través de un proyecto tiene ciertas medidas y condiciones que podrán ser lo suficientemente beneficiosos dada la coyuntura en la que nos encontramos.

“Es que yo tengo 15 años de aportes, y quizás ya no llegue a los 20 años que es la edad mínima de aportes, lo que estamos proponiendo es que de los 10 años de aporte ya puedas tener pensión, te vamos a dar la oportunidad que te puedas jubilar con 10 años de aporte, o al revés», sentenció.

«Yo ya tengo la edad de jubilarme pero no llego a los 20 años de aporte porque parte de mi vida he estado en la economía formal, dónde si aportaba y parte de mi vida he estado en la economía informal, donde no está el registro de mi aporte, entonces te reducimos la edad y el plazo de jubilación», puntualizó.

Asimismo, agregó que, desde el Ejecutivo, ya se había presentado un documento de anticipación sobre la reforma del sistema de pensiones ante el Congreso.

FUENTE: EXITOSA

