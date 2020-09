Presidente Vizcarra: “Si quieren vacarme, aquí estoy. No me corro”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que existe un vil intento por desestabilizar la democracia del país, debido a la publicación de los audios con Richard Swing, pero que no conseguirán que él renuncie a la presidencia.

En mensaje a la nación, el Jefe de Estado mencionó que, a pesar de tener una conversación con el controversial personaje de Richard Cisneros, no existe nada ilegal en ella. Sin embargo, lo que sí fue ilegal es la utilización de una conversación privada.

“Hoy, nuevamente, el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar, no solo al Gobierno, sino a la institucionalidad y democracia por parte de un grupo con claros intereses. Utilizando las mismas prácticas ‘montesinistas’ han obtenido una conversación privada, donde no hay nada ilegal. (…) No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas”, aclaró Vizcarra.

Te puede interesar: Martín Vizcarra aprueba decreto para compra y distribución de candidata a vacuna contra la COVID-19

Así mismo, el Presidente indicó que conocían la existencia de estos audios, pues un periodista de un medio extranjero les comunicó dicha información.

“El 29 de julio, un periodista de prensa extranjera, nos hizo llegar la información de la existencia del audio que sacaron hoy. Nunca escuchamos nada, pero esperábamos que lo hagan público, pues se trataba de una reunión de trabajo. (…) Justo hoy lo hacen público. Es una patraña que busca desestabilizar la democracia”.

Martín Vizcarra señaló que, los autores de la divulgación de los audios, buscan mantenerse en el poder. Precisamente, el Presidente acusó al Congreso de estar detrás de todo esto, pues se niegan a aprobar la reforma electoral y buscan su vacancia.

“Llama la atención que se haga pública al día siguiente que demandamos al Congreso aprobar la reformar de impedimento de postular a candidatos sentenciados. (…) Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. No voy a renunciar, yo no me corro. (…) Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio”, finalizó el Presidente.

Te puede interesar: Muñoz sobre muerte de albañil: «Estamos pagando alto el costo de la informalidad»