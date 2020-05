Presidentes perderían pensión y seguridad cuando dejan cargo

Compartir Facebook

Los congresistas de la bancada del Frente Amplio, Lenin Checco Chauca y José Ancalle Gutiérrez, presentaron el viernes el Proyecto de Ley N°5209, que elimina los privilegios de los ex presidentes de la república como la pensión vitalicia y la seguridad para ellos y sus familiares.

El proyecto legislativo busca que los ex presidentes no gocen de privilegios, como el sueldo de por vida después de dejar el cargo y la protección policial, no solo de ellos sino de sus familiares como su esposa y sus hijos.

El vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, dijo que la ley es justa porque el presidente de la República, cuando deja el cargo, pasa a ser un ciudadano más, igual en derechos y deberes que cualquier peruano, y no debe gozar de privilegios.