Preso insulta y amenaza a juez en plena audiencia

El colmo. En plena audiencia judicial un sujeto que se encuentra recluido en el penal de Chanchamayo por tentativa de homicidio insultó y amenazó al juez que evaluaba la ampliación del plazo de detención preventiva.

En redes sociales se compartió el video de la audiencia virtual del pasado 18 de agosto donde se observa la actitud desafiante del procesado Elio Bueno Gaspar cuando el juez Eduardo Salvatierra Martínez le consultó si tenía algo que alegar en su defensa.

“Qué c… te voy a decir m…. No has entendido o qué m… te pasa. ¿Ah?”, señaló el acusado que dejó desconcertado al magistrado.

“Te estoy hablando a ti, m… hijo de p… Voy a salir y te voy a matar c…. Así que toma cartas en el asunto c.., no me dejes de lado, m…. Yo te voy a matar c… Tú no me conoces quién c… soy r… Quiero que me hagas bien esta audiencia, quiero que me liberes por preliminar y por asunto [ininteligible]. Tú no eres ni m… para mi c… Yo te voy a buscar por debajo de las piedras donde c… te encuentres y te voy a matar c…. Así que haz bien las cosas r…”, manifestó Bueno Gaspar.

Tras estas indignantes expresiones el juez amplió por siete meses la detención del acusado, quien permanecerá recluido en el penal Virgen de las Mercedes hasta el 5 de febrero del 2022.

Además, la fiscalía de Chanchamayo inició una nueva investigación en contra de Bueno Gaspar por las amenazas de muerte proferidas durante la audiencia de control de acusación.

el dato

La Fiscalía Provincial de Chanchamayo informó que se inició una nueva investigación en su contra por amenazar al juez Eduardo Salvatierra Martínez en su audiencia de control de acusación