Prestamista fue encontrada enterrada debajo de su cama

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Familia de prestamista, aseguran que este hombre ha subestimado, la inteligencia de las autoridades encargadas del asesinato, ya que nunca se pensó investigar dentro de su vivienda.

Después de algunos meses de desaparición, de prestamista Marleny Estrada, fue hallada muerta, dentro de su vivienda, el sospecho principal es su esposo y sobrino, el esposo actualmente está desaparecido mientras que el sobrino ya está con las autoridades pertinentes.

Asimismo, en algunas entrevistas el esposo de la fallecida, se contradecía en sus declaraciones, aumentando así las sospechas de que él podría ser el asesino de Estrada.

La hipótesis es que esposo y asesino de Marleny, busca a la prestamista el día de la reunión de olla común, este sujeto, ingresa a su cuarto la cual, la puerta fue forcejeada, entrando a la fuerza a la habitación de Marleny.

Lo que se sabe es que él quería regresar con ella. Utilizaba a sus hijos, para que la prestamista pudiera aceptarlo de nuevo en su casa, con la finalidad de que los pequeños convivieran más tiempo con su padre.Los niños actualmente están desaparecidos, se presume que se encuentran con el asesino en alguna parte del interior del país.

Abogada que está tomando el caso, declaró que ella le insistía a la policía que investigaran dentro del domicilio de Marleny, ya que, en algunas fotos la posición de la cama y muebles dentro de la habitación se encontraban en lugares diferentes.

“Quiero que traigan a mis sobrinos de regreso, es lo único que me queda en recuerdo de mi hermana. Por la ineficiencia de la policía, no se pudo encontrar a mi hermana y no se le puso salvar, pero a mis sobrinos si, responsabilizo al Ministerio de la Mujer, porque no le hicieron buen seguimiento al asesino de mi hermana”, declaró hermana de prestamista.