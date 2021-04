Presunto policía llama ‘terroristas’ a miembros del Ejército durante intervención

Compartir Facebook

Insólito. Debido al puente por Semana Santa, el Gobierno decidió decretar la inmovilización social obligatoria desde el 1 al 4 de abril para evitar que los contagios por la COVID-19 se incrementen en el país. No obstante, algunas personas hicieron caso omiso a las normas y optaron por salir a las playas a “disfrutar” del feriado.

En un patrullaje policial en la playa Vichayito en Piura, un grupo de personas fue intervenida por no respetar la inmovilización social y estar en la playa como si nada. Sin embargo, uno de ellos se paró a confrontar a los efectivos, ya que, supuestamente, había un maltrato hacia el grupo.

El hombre se identificó como Mayor Velásquez comenzó a increpar a uno de los agentes, pues no estaban usando el marbete para reconocer al agente. Incluso, amenazó con denunciarlos ante Inspectoría.

“Patrullaje es una advertencia, ¿correcto? Que sea la última vez porque, la próxima vez, lo voy a denunciar ante Inspectoría y se retiran todos los del Ejército porque no tienen marbete. Todos, afuera. No tienen a nadie al mando”, menciona el presunto policía.

Asimismo, el “Mayor Velásquez” precisó que, al no tener el distintivo, los militares podrían tratarse de terroristas, ya que están portando armas.

“Ese señor no tiene marbete, no se quién es. Encima están con armas, pueden ser terroristas incluso estos señores. (…) No pueden venir así con armas. (…) Estoy de civil, pero no me pueden tratar como delincuente”, finalizó el hombre.

