Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El sacerdote Luis Núñez, primer paciente hospitalizado por la COVID-19 confesó para Exitosa cómo fue que descubrió que estaba con la enfermedad de Wuhan, así como también explicó qué tratamiento siguió para superarla.

“En la clínica donde estaba, todo mundo se corría. Era un sálvese quién pueda. Se iban porque había un infectado de coronavirus en la clínica. Luego, me llevaron a un lugar nuevo, también preparado en el hospital Rebagliati para poder hacer frente a esta enfermedad y darme el tratamiento respectivo”, indicó en primera instancia.

Asimismo, explicó que para él no fue nada fácil superar la enfermedad y es que los 2 meses que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos no fueron nada sencillos.

Mira también: Caja Huancayo entrega los primeros kits de ollas comunes en compañía de la titular del MIDIS

“Estuve casi dos meses en UCI. No tenía ningún tipo de comunicación con mi familia, no hay celular, no hay periódicos, no sabes qué día es. Todo es así. Conversé con mi familia después de casi dos meses, porque este era el procedimiento antes. Ahora se ha mejorado el procedimiento”, subrayó.

Finalmente, destacó que no tenía más que palabras de agradecimiento para los médicos que lo atendieron y estaba más que feliz de haber podido superar la enfermedad.

“Volver a la vida fue algo tan maravilloso. Agradecí a los médicos, recé por ellos, por su familia, por todo el sacrificio que hacen y que a veces las personas de afuera no saben, no conocen. Estoy muy agradecido al señor que me da una nueva oportunidad de vivir. Dios nunca nos olvida, está con nosotros en los tiempos más difíciles”, enfatizó.

FUENTE: EXITOSA

Mira también: César Acuña: “Me hacen memes por pura envidia”