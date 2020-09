Primer paciente grave por COVID-19: “Perdí un 60% de masa muscular”

Compartir Facebook

Luis Núñez del Prado, padre de la iglesia San Gabriel Arcángel en Villa María del Triunfo, fue presentado como colaborar para la campaña que el Gobierno está lanzando: “No Seamos Complices, el COVID-19 No Mata Solo”.

Desde los inicios de mayo, donde el virus se apoderó de todo nuestro territorio, el párroco, se convirtió en noticia ya que fue el primer paciente por COVID-19 que necesitó respirador artificial.

Asimismo, desde un comienzo fue un paciente de riesgo y los médicos hacían hincapié que su pronóstico era reservado por la gravedad en la que se encontraba. Ya que tenía enfermedades preexistentes como sobrepeso y prediabetes. Esto jugó en contra ya que como sabemos, el coronavirus perjudica más a personas con diversas enfermedades, como fue el caso del párroco.

“Soy un sobreviviente del COVID, ya que fui el primer paciente grave. Yo llego a UCI con una saturación de 80, muchos han muerto con eso.

Me tenían que entubar. Cuando llegué no había nadie, todo estaba vacío, pero cuando desperté, había muchísimos enfermos”, comentó Luis Núñez del Prado.

Por otro lado, el párroco dio a conocer que fueron más de 30 días los que él estuvo luchando por su vida. Los primeros 13 en UCI y los 17 restante en cuidados intermedios.

Todo esto lo contó en un vídeo donde se presenta a varias personas contando testimonios de miedo y esperanza que también trae consigo la COVID-19.

“He estado casi dos meses en el hospital, internado. Había perdido un 60% de masa muscular, no podía pararme. He tenido que recuperarme en estos meses, hasta el día de hoy sigo recuperándome. Esta enfermedad no es una cosa sencilla, no es una gripe, es una enfermedad que nos mata (…) lo que les diría a las personas que no acatan las normas, que tomen conciencia, ser responsables, no sean portadores del covid, no seamos cómplices”, concluyó el Párroco.