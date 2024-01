¡Primera dupla confirmada! Famosa Miss Perú llega junto a su esposo a “El gran chef famosos x2”

¿Se ganarán el cariño de los chefsitos? Hace unos días, “El gran chef famosos” anunció por todo lo alto una sexta temporada llamada “El gran chef famosos x2”. En esta nueva edición del relity, los famosos deberán cocinar en duplas y ya habría la primera confirmada. Ric La Torre, reconocido tiktoker peruano, reveló que una famosa Miss Perú llegará junto a su esposo al programa de cocina. La noticia la brindó mediante sus redes sociales, causando todo tipo de reacciones entre los usuarios.

¿Qué famosa Miss Perú estará en “El gran chef famosos x2”?

Diversos personajes de la farándula han desfilado a lo largo de las cinco temporadas en “El gran chef famosos”. Latina Televisión anunció muy pronto “El gran chef famosos x2”, lo cual causó gran alegría en los chefsitos, quienes consideran al reality de cocina como el programa que hace “televisión blanca” y lleva alegría a las familias peruanas.

El anuncio de “El gran chef famosos x2” ha desatado diversos comentarios en redes sociales. Muchos inundan de comentarios sobre quiénes serían sus famosos favoritos para esta nueva temporada del programa de cocina. Sin embargo, un nombre que nadie tenía en mente apareció y sería la primera confirmada para esta nueva edición.

Ric La Torre, reconocido tiktoker peruano, fue el encargado de dar a conocer la “bomba”. Según el creador de contenidos, una reconocida Miss Perú llegará a la cocina de “El gran chef famosos x2” junto a su esposo y prometen conquistar el corazón de los “chefsitos”.

“Los primeros confirmados”, reveló Ric La Torre. La Miss Perú en mención sería Karen Schwarz y llegaría junto al cantante Ezio Oliva. La exconductora de espectáculos marcaría así su retorno a la televisión, ya que el año pasado solo aparecía en algunos programas de “América Hoy”. ¿Será del agrado de los chefsitos?

Los primeros confirmados. 🙈 (Y feliz cumple Karen, cumplimos el mismo día🫢) pic.twitter.com/xgzce6cXtm — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 21, 2024

No les gusta nada

Al igual que con muchos participantes, los chefsitos han tenido opiniones encontradas por la posible presencia de Karen Schwarz en “El gran chef famosos x2”.

Muchos, incluyendo Rodrigo González, “Peluchín”, la consideran como la “mataprogramas” y es muy resistida por diversos televidentes. Sin embargo, hay otro sector que le da el beneficio de la duda y recordaron los casos de Tilsa Lozano, Ricardo Rondón, entre otros, quienes en un principio no caían nada bien, pero terminaron gustando en el público.

No gracias pasamos preferimos gente que alegre las noches, que tengan buena energía — Karynex B.I. (@karyto79) January 21, 2024

“Que ascooo ahora si no voy a ver”, “Que feo, no vería eso la verdad,el resto que disfrute si desea. Prefiero mil veces a Fiorella”, “Otra pareja que podría ir son Brenda y Julinho”, “le doy mi voto de duda, quien sabe y sorprenden”, “no me cae, pero vamos a ver como se desenvuelve”, comentaron los usuarios en redes sociales.