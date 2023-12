“Primera vez que venden”: Vacilan a Ferrari por denunciar falta de “seriedad” de Pumas por Quispe

¿Mi primera chamba? Piero Quispe fue vendido hace unos días a Pumas de México. Jean Ferrari y Universitario alzaron su voz de protesta y denunciaron públicamente al Pumas de México de falta de seriedad, ya que, según argumentan, el club “charro” no les envío la documentación correspondiente del contrato de “Pedri Quispe”. Esto rápidamente fue desmentido desde Centroamérica y diversos usuarios no dudaron en vacilar al “Palomilla de Ventana” tras este hecho.

También puedes leer: ¡Acabó cao, o Guerrero chegou! Paolo Guerrero deja misterioso mensaje sobre su futuro: ¿llega a Alianza Lima?

Jean Ferrari denuncia falta de seriedad del Pumas

La venta de Piero Quispe fue una bomba para cerrar el 2023. El habilidoso volante nacional dio el gran salto al fútbol azteca y ahora espera consolidarse para poder llegar a Europa. En el tema futbolístico todo macha bien hasta donde se sabe, sin embargo, los problemas llegan desde el tema burocrático – legal.

Universitario de Deportes, mediante sus redes sociales, se enfrentó al club mexicano luego de que anunciaran por todo lo alto el contrato del volante de la selección peruana. Desde tierras aztecas, la respuesta no se hizo esperar y argumentando cada uno de sus puntos, le dieron su vuelto al cuadro crema.

También puedes leer: “Quiero hacer feliz a todo el Perú”: Jorge Fossati se pronuncia tras ser oficializado como DT de la blanquirroja

Fiel a su estilo, el administrador temporal merengue no pudo quedarse callado. En un reciente mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter), Jean Ferrari alzó su voz de protesta y mandó un contundente mensaje al Pumas.

“Tuvimos que ponernos fuertes para que envíen los documentos firmados y el pago, recuerden que lo que hacemos es hacer respetar al club”, se puede leer en el post de Jean Ferrari.

Tuvimos que ponernos fuertes para que envíen los documentos firmados y el pago, recuerden que lo que hacemos es hacer respetar al club. — Jean Ferrari (@jferrari5) December 29, 2023

Usuarios se burlan

Esta presunta “patinada” de Jean Ferrari y todo Universitario de Deportes no hizo más que desatar la burla de usuarios en redes sociales. Para los cibernautas, la falta de experiencia del administrador crema en este tipo de negocios es notoria y se dio a demostrar con la venta de Piero Quispe.

“Mi primera chamba de Ferrari”, “soy de la U, pero no hagas papelones p, Ferrari”, “nos dejas mal causa”, “como hace tiempo no venden nada, ya no se acuerdan como es el negocio”, “es Jean Ferrari, no puedes esperar nada de él”, señalaron los usuarios en redes sociales.

Será que estan copiando lo cabeceadores que son ustedes? 🤔 — Ayrton Basquelli (@ABasquelli) December 29, 2023

Cabe resaltar que la venta de Piero Quispe es la más importante en muchos años de Universitario de Deportes. Edison Flores, Andy Polo, Juan Vargas, son algunos ejemplos de sus jóvenes promesas y ahora se suma el habilidoso volante nacional a esta lista.