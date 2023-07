Primo de Jefferson Farfán llena de halagos a Melissa Klug: “Es un amor de persona”

Cristian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, habló sobre su relación con Melissa Klug y no dudó en llenar de halagos a la empresaria.

Tras el ampay protagonizado por Samahara Lobatón y el amigo íntimo de Farfán, Bryan Torres, Melissa Klug y Abel Lobatón dieron sus opiniones al respecto. Sin embargo, esta vez se sumaron las revelaciones del primo de Jefferson Farfán, quien aseguró que se quedó impresionado con la noticia. Esto debido a que él reveló que conocía a las hijas de Melissa Klug desde pequeñas así como también aprovechó para hablar de su buena relación con la empresaria.

Primo de Farfán elogia a Melissa Klug

Cristian Guadalupe brindo declaraciones a ‘América Espectáculos’, donde reveló la buena relación que él tiene con Melissa Klug y toda su familia. Además, aprovechó la oportunidad para llenar de halagos a la empresaria dejando en claro que, pese a los problemas con Farfán, él se lleva muy bien con ella.

“Yo veo a Melissita, a Samahara, a Gianellita, a mis sobrinos, Adriano y Jeremy, que están grande, los he visto a todos crecer. Melissa es un amor de persona, a mi me tiene un cariño grande, con Melissa hay una buena relación y no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, a las bebes las conozco desde pequeñísimas”, expresó.

Sin embargo, el primo del exfutbolista decidió no pronunciarse frente a los juicios que mantienen la empresaria y Jefferson Farfán.

“Ese tema es personal, no podría meterme en eso”, señaló.

Es el dueño de la agrupación “Los de la Caliente”

Hace algunas semanas se dio a conocer sobre una nueva agrupación de salsa que Jefferson Farfán publicitaba en sus redes sociales. El nombre de esta nueva orquesta es “Los de la Caliente” y tendría como cantante a Bryan Torres, el presunto pretendiente de Samahara Lobatón.

Tras esto, mucha gente asumió que Farfán era el dueño de esta agrupación y estarían usando a Samahara Lobatón para promocionar a Bryan como cantante. Sin embargo, Cristian Guadalupe reveló que él era el dueño de la agrupación y Farfán era el padrino.

“No es tanto mi rubro, pero sí me encanta la música y todo. Por eso tenia el apoyo de mi primo, me dijo ‘vamos a armar un grupo y para adelante’. Y como teníamos conocidos como Bryan, quien tiene años en la música, me contactó con los demás músicos y armamos un grupo bonito que se llamas ‘Los de la Caliente’”, reveló.