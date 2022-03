Primos se electrocutan armando árbol para yunza

Compartir Facebook

Lo que prometía ser una gran fiesta costumbrista acabó en tragedia. Un joven de 23 años falleció, mientras que su primo de 18 se encuentra hospitalizado con graves quemaduras tras recibir una descarga eléctrica cuando decoraban con regalos el árbol de la yunza.

Ocurrió en el AA.HH. Santa Paula de Puente Piedra. Mientras una decena de personas se alistaban para la celebración, Maikel Lima (23) y su primo Jean Cuadros Lima (18) se encargaban de la decoración del árbol. Al momento de inclinar el árbol, uno de los jóvenes jalo involuntariamente de un cable de la torre de alta tensión y está produjo una descarga eléctrica.

Un mototaxista que llegaba de trabajar fue testigo del terrible impacto y bajó de su vehículo para socorrer a los jóvenes que estaban tendidos en el piso, Maikel ya estaba sin vida.

Los bomberos y paramédicos de la municipalidad trasladaron a Jean Cuadros al hospital de Puente Piedra, donde lucha por su vida.

“Ambos son mis vecinos, me da mucha impotencia no haber podido ayudarlos a ambos, los dos son personas jóvenes y no merecían tener este desenlace. Esto ha sido un accidente que le pudo pasar a cualquiera”, enfatizó un testigo.

Al lugar llegó el fiscal de turno y efectivos de la PNP que tras las primeras diligencias trasladaron el cuerpo a la Morgue Central de Lima. En tanto detectives del Depincri Puente Piedra notificaron a los organizadores de la festividad para que rindan su manifestación.

De otro lado, en la ciudad de Juliaca en Puno, un músico de 19 años murió aplastado por un árbol en medio de la celebración de una yunza. Luis Mario Coila Chambi, quien formaba parte de la banda Señoriales Real Andino de Juliaca, no se percató a tiempo que el árbol había sido derribado y acabó siendo aplastado por este.

Bomberos y policías se desplazaron hasta el 3er sector de la Urb. Tarapachi, pero solo se limitaron a confirmar el deceso del joven músico.