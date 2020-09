Prince Royce, tras vencer al Covid-19: “Me cambió la vida”

Compartir Facebook

Después de dos meses se haber sido diagnosticado con la Covid-19, el cantante estadounidense, Prince Royce, recordó cómo fue vivir y sobrellevar la enfermedad, pues esta le hizo replantearse muchas cosas en su vida.

En una entrevista, el cantante mencionó que, a pesar de no tener síntomas graves, el coronavirus logró desestabilizarlo emocionalmente, ya que frustró mucho de los planes realizados.

“Tener COVID me cambió la vida. Me dio duro, bastante duro. No puedo decir que fue fácil, pero pienso yo que fue normal en la parte física, pero (mentalmente) me sentí horrible. Primero fue la baja de adrenalina con la cancelación de todos nuestros planes. Después el confinamiento y después la enfermedad”, reveló el cantante.

Además, mencionó que, a pesar de haber sido precavidos y cuidadosos al comienzo de la pandemia, bajó la guardia conforme comenzaron a abrir los restaurantes y demás negocios.

“Cuando comenzaron a abrir las cosas, reconozco que me relajé un poco. El tener el diagnóstico de Covid fue duro. No voy a decir que no creía que la pandemia es mentira, pero sí dejé de tomármelo tan en serio”, señaló.

Ya habiéndose recuperado de la enfermedad, recomendó a todos sus seguidores y público en general que no se confíe al hacerle frente al coronavirus. Especialmente los jóvenes, pues se tiene la errónea idea que los jóvenes no contraerían el virus.

Como se recuerda, Prince Royce acaba de ser noticia también por donar plasma para ayudar a los pacientes de Covid-19. En una publicación de Instagram, el autor de “Incondicional” invitó a sus fans a convertirse en voluntarios y, así, salvar vidas.

“Les comparto mi historia para que los que hayan tenido el virus por favor ayuden como puedan y donen plasma. ¡Una donación podría salvar hasta tres vidas!”, acotó.

