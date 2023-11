«Princesa, ¿Tú vas al baño?»: Susana Alvarado queda atónita ante pregunta de fan [VIDEO]

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia muy famosa en el Perú por sus canciones. El grupo cuenta con una gran cantidad de seguidores que siguen a sus vocalistas en cada paso, como en el caso de Susana Alvarado, quien comenta que quedó atónita ante la pregunta de un fan.

Te puede interesar leer: ¡YA ESTRENÓ! Cielo Torres y Karol Sevilla lanzan su nuevo tema ‘Salud Hermana’ [VIDEO]

Susana Alvarado es una princesa

La cantante Susana Alvarado de Corazón Serrano es una de las vocalistas más queridas. Lleva varios años en la agrupación y con sus canciones conquistó el corazón de miles de fans. Es conocida por su naturalidad, sencillez, su elegancia, pero también su forma de divertirse.

Susanita realizó una transmisión en vivo por sus redes sociales y decidió compartir una anécdota muy divertida con un fan. La cantante comentó que recibió una pregunta muy peculiar de un seguidor y mientras lo contaba, no podía dejar de reírse sin parar.

«Estamos bien bacán así y me dijo: ‘Princesa, quiero hacerte una pregunta’ y yo: ‘Sí, dime’ pensando que era algo normal ¿no? y me dijo: ‘¿Princesa, tú vas al baño?», cuenta Susana Alvarado a sus seguidores mientras se reía a carcajadas.

«Yo le digo: ‘¿Cómo Así?’, pensé que me estaba jod**ndo. Si voy al baño, obviamente voy al baño… obvio, soy de plástico para no ir al baño», sigue contando.

Finalmente, Susana Alvarado confirma que efectivamente el fan preguntaba seriamente, mientras ella se reía: «Ay no puedo jajaja Obviamente, voy al baño. De verdad me preguntó y me dijo: ‘Como eres una princesa, pensé que las princesas no iban al baño'».

Te puede interesar leer: ¡Harto chocolate! ‘Orejas’ Flores saca los pasos prohibidos al ritmo de la Combinación de la Habana

La reacción de los usuarios

El video se ha convertido en viral a pocas horas de publicarse, sacando más de una risa por la reacción de la cantante de Corazón Serrano. Varios usuarios comentan que se contagiaron de la risa de Susana Alvarado y de cómo contaba la anécdota.

«Eres una jaula de risa, se pasó», «jajaja me hizo el día», «La risa de la princesa», «jajaja Susana te pasas jajaja», «se comporta como una sagitario, siempre al frente sin rodeos jajaja», «Que risa para más contagiosa», «Yo antes tenía ese pensamiento», fueron algunos de los comentarios.

El nuevo éxito de Corazón Serrano

El nuevo éxito de Corazón Serrano fue lanzado hace tres semanas en su canal de YouTube y lleva por nombre ‘Mix Corazón Mentiroso’. Este nuevo éxito interpretado en su mayoría por la cantante Briela Cirilo y en una canción con Ana Lucía Urbina, ha superado los 4 millones de reproducciones.