¿Problemas en el paraíso? Rodrigo Cuba y Ale Venturo se habrían peleado luego de fiesta de Yaco Eskenazi

¿Explotó todo? Rodrigo Cuba y Ale Venturo vienen siendo noticia en los últimos días. Pese a que se mostraban muy felices hace algunas semanas, las cosas habrían cambiado repentinamente, ya que los rumores de una posible separación están a la orden del día. El último fin de semana, luego del cumpleaños de Yaco Eskenazi, ambos habrían tenido una fuerte pelea, según revelaron las cámaras de “Amor y Fuego”. ¿Qué pasó?

¿Rodrigo Cuba y Ale Venturo peleados?

El último fin de semana, Yaco Eskenazi celebró sus 44 años de vida junto a sus amigos y familiares en un evento a lo grande. A esta reunión asistieron diversos personajes de la farándula, entre ellos Ale Venturo y Rodrigo Cuba, quienes se lucieron como una pareja feliz.

Al parecer, el “tonazo” del capitán histórico de los “Leones” estuvo a todo dar, ya que al promediar la 1 de la madrugada, el serenazgo se acercó al evento, pero se retiró a los pocos minutos. Tras este incidente, diversos invitados optaron por retirarse de la fiesta, tal cual lo hicieron Ale Venturo y Rodrigo Cuba.

Las cámaras de “Amor y Fuego” siguieron a la parejita, pero grande fue la sorpresa cuando se vio al futbolista y la empresaria casi una hora dentro de su camioneta, a las afueras de su casa. En el video del programa de Willax, se observa un movimiento de manos, aparentemente por parte de Ale Venturo.

Casi media hora después, ambos bajan de la camioneta, pero se les ve con caras serias y cada uno por su lado. ¿Explotaron los problemas?

¿Dejó señales?

Luego de retomar su relación, Ale Venturo y Rodrigo Cuba se han dejado ver, en más de una ocasión, más felices que nunca. Compartiendo su día a día, la pareja se mostraba feliz en redes sociales, o al menos eso hacían creer.

Recientemente, la dueña de “Nevera Fit” ha sorprendido a sus seguidores al publicar dos impactantes mensajes en redes sociales. Las publicaciones compartidas son frases en inglés, las cuales apuntarían a una nueva crisis en su relación con Rodrigo Cuba.

«Be with someone… who chooses you everyday, not just when they are in the mood for you», posteó Ale Venturo. Esta frase en español significa «estar con alguien, quien te escoge todos los días no solo cuando están de humor para ti».

Pero ahí no queda todo. Por si no fuera suficiente, Ale Venturo mandó otra “bomba” en sus redes sociales. Un video compartido en sus historias de Instagram encendió más la polémica. «Definition of anger is an emotional punishment you give yourself for somebody else’s behavior», se escucha en el clip que en español significa: «La definición de ira es un castigo emocional que te aplicas a ti mismo por el comportamiento de otra persona».

Estos dos mensajes “subliminales” hacen pensar que Ale Venturo y Rodrigo Cuba estarían atravesando por una crisis en su relación. Sumado a la fuerte pelea que habrían tenido el último fin de semana, previo a Navidad, los problemas están más presentes que nunca.