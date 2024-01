¿Problemas en el paraíso? Said Palao celebra cumpleaños de su hija sin Alejandra Baigorria

Luego de que Said Palao le pidiera la mano a Alejandra Baigorria en Filipinas, está de vuelta en Lima para festejar el octavo cumpleaños de su hija Caetana. Pero, ¿dónde está la rubia de Gamarra? Said se lució con la celebración de la hija, pero Alejandra brilló por su ausencia.

Said Palao celebra en Lima

El chico reality, Said Palao, que recién le propuso matrimonio a Alejandra Baigorria en una playa paradisíaca en Filipinas, volvió a la Lima para tirar la casa por la ventana en el cumple de su hija. Pero, Alejandra no apareció en la fiesta. ¿Qué pasó?

Said no dejó de compartir el momentazo en sus redes, donde se le vio con su ex y la pequeña Caetana dándolo todo en la celebración rosa. Tíos, abuelo, y todos en la onda familiar.

«¡Feliz cumple, hijita linda de mi vida, te amo con toda mi alma! 8 añitos que pasaron volando, gracias por alegrarme la vida», escribió Said en su Instagram.

Rumores y distancias. La relación entre Said y Alejandra está en boca de todos. Aunque hace poco anunciaron su compromiso, ahora la distancia y la falta de Baigorria en el cumple de la nena levantan rumores. ¿Boda a la vista o se apagó la llama?

«Se nota que a la mamá de cae no le cae Alejandra», «Ni una sola foto con Ale», «Supongo todo esto sucedía mientras nuestra hermosa Ale estaba iniciando un nuevo programa», comentaron los usuarios en redes.

Baigorria, ¿dónde andas?

Pero, ¿y Alejandra? La rubia de Gamarra no se dejó ver en la fiesta. ¿Problemas en el paraíso? Y aunque se juraron amor eterno en Tailandia hace nada, ahora la rubia está paseando por Madrid.

Paseo por Madrid. Baigorria se fue a Madrid, y en sus redes muestra que está de compras, paseando por las calles, y hasta estrenando carro nuevo. Mientras tanto, Said le tiraba flores a su hija. ¿Coincidencia o drama en el aire?

¿Será que pronto la pareja nos sorprenderá con un reencuentro de película? ¿O este amor se queda en espera? La farándula está al tanto, y no dejaremos de contarles cada detalle. ¡Nos vemos en la próxima!