¿Problemas? Magaly Medina publica misterioso mensaje en redes ¿y anuncia separación de su notario?

¿Ustedes también van a terminar? Magaly Medina es la reina de los ampays y muchos han especulado la posibilidad de algunas imágenes de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, siéndole infiel a la “Urraca”. Esto ha sido desmentido en más de una ocasión por la conductora de espectáculos, sin embargo, una reciente publicación en redes sociales disparó las alarmas.

¿Magaly Medina en crisis con su notario?

Una de las parejas más sólidas de la farándula peruana es la conformada por Magaly Medina y Alfredo Zambrano. Pese a que ambos han pasado por altos y bajos, la conductora y el notario han sabido sobreponerse a todas las adversidades que se les han presentado.

Sin embargo, una reciente publicación de Magaly Medina en sus redes sociales despertó las alarmas de sus seguidores. La “Urraca” posteó una fotografía donde se luce sola en un mueble, pero lo que llamó la atención fue la peculiar frase que acompañaba la instantánea.

“Nunca tengas miedo de empezar de cero, tantas veces sea necesario. Solo ten fe en ti”, se pudo leer en la descripción que posteó Magaly Medina. Esto, rápidamente, fue interpretado como una señal de alerta entre sus seguidores, quienes se preguntaban el por qué de ese misterioso mensaje.

“¿Estás anunciando tu separación con el notario?”, “Maga, ¿terminaste tu relación y no nos avisas?”, “no nos hagas esto”, “son la última posibilidad de creer en el amor”, “si ustedes terminan, el amor verdadero no existe”, se lee en los comentarios de los seguidores de Magaly Medina.

No perdona nada

Recientemente, Janet Barboza, Giuliana Rengifo y Tilsa Lozano han dejado entrever que el notario Alfredo Zambrano le habría sido infiel a Magaly Medina. Esto fue desmentido tajantemente, y fiel a su estilo, por la popular “Urraca”.

«Si mi marido me hubiera sido infiel en mi época de casada que alguien venga y me muestre fotos o pruebas. No tengo ningún problema y creo que la primera cosa que mi marido haga me lo van a traer acá. Ya me mandan todas las fotos por el chismefono en cada restaurant que está. Imagínense el día que lo encuentren con una mujer, me lo van a mandar», dijo la conductora.

«Así que dejen de decir que yo perdoné. Yo no le he perdonado a mi marido ninguna infidelidad. El día que eso pase ya todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer porque yo sí me quiero a mí misma. Y si me he separado, no ha sido nunca por ninguna infidelidad en estos 7 años de casada que voy a cumplir. Dejen de envidiar. Ahí nomas», añadió Magaly.