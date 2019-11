Procuraduría Anticorrupción solicita embargar cuentas de Donayre

La justicia sigue implacable con el ex congresista y ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre Gotzh, contra quien la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado que se le embarguen todos sus ingresos como militar y lo que se le pudiera pagar como ex miembro del Congreso.

El pedido de la Procuraduría fue hecho al Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con el objetivo de garantizar el pago de la reparación civil que debe efectuar el exlegislador de Alianza para el Progreso junto a otros implicados en el caso Gasolinazo.

La reparación asciende a 1.7 millones de soles en beneficio de la Región Militar Sur, afectados con las maniobras de Donayre y de una decena de altos oficiales, quienes igualmente fueron sentenciados por el robo sistemático de gasolina y combustible a la Región Militar Sur.

DIEZ MIL GALONES

Donayre debe cumplir una condena de 5 años y 6 meses de prisión por el caso Gasolinazo, que se inició en el 2006 cuando se iniciaron pedidos irregulares de hasta diez mil galones al mes por conceptos de gasolina para cuarteles y oficinas del Ejército.

“Históricamente las unidades reciben entre tres mil y cuatro mil galones por mes para sus actividades […] Hasta ese momento pensé que era el servicio de intendencia el responsable, pero después, con las investigaciones resulta que estaba implicados altos jefes” explicó el general en retiro, Francisco Vargas.

EL DATO

Las investigaciones comprometieron al entonces comandante general del Ejército, general César Reinoso y luego a su sucesor, el general Donayre, y varios otros oficiales más.