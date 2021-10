Productor de EEG a ‘Pato’ Parodi: “eso te pasa por ‘agarrar con Luciana”

Compartir Facebook

En el marco de las grabaciones de la serie ‘La Academia’ producida por Esto es guerra, Patricio Parodi hizo ruido por la hora en la que lo citan para cumplir con las escenas. Según explicó ‘Patito’, tiene que ir temprano a la grabación por culpa de Luciana Fuster.

“Pepe, puedes no citarme en la mañana, todos los días me citan en la mañana”, reclamó Patricio Parodi al productor José Luis Peña. “No, lo que pasa es que como tú no te aprendes los guiones”, respondió el mencionado.

En ese instante, el histórico de los guerreros respondió que toda la culpa lo tiene Luciana Fuster porque debe ir a la radio. “Luciana, escúchame ¿puedes grabar algún día la radio para que yo venga a las 4 de la tarde a grabar? Ya me cansé, Pepe, de venir a las 9 de la mañana por esta señorita”.

“Bueno, eso te pasa por ‘agarrar’ con ella pues, quién te manda”, volvió a responder Jose Luis Peña, a lo que Patricio le responsabilizó de las escenas: “Tú, tú, es tu guión, ¿te crees vivo, no? ¡Te encanta el morbo, te encanta”.

Luciana sobre grabaciones con Patricio: “Es complicado”

Luciana Fuster y Patricio Parodi hacen de pareja en la ficción de ‘La Academia’ y ya se han dado unos tremendos besos. Ellos parecen tener muy buena química pero Luciana ha confesado que a veces no es fácil grabar escenas juntos.

Ella explica que se debe a que todos los ‘chicos reality’ son chacoteros en general, y la cuota de drama que tiene la serie es muchas veces la más difícil de conseguir. “Todos acá somos tan chacoteros que, al momento de grabar algo serio, no podemos porque le ves la cara al otro y te ríes. Es complicado, aunque no parezca”, explicó Luciana.

En el ‘reality’ de ficción se puede ver que Luciana está en busca de Ignacio Baladán, uno de los chicos con los que también salió en algún momento. Esto para concretar una venganza contra el ‘capitán de los guerreros’.

Cabe recordar que a pesar de todos los rumores de un romance entre ellos, Lucianita ha dejado en claro que ella y ‘Pato’ son solo amigos. ‘Lu’ asegura que se conocen hace más de 7 años y lo único que prevalece es la amistad entre ellos.

