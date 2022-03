Compartir Facebook

Luego de poder ver en televisión nacional el primer beso entre hombres en una serie peruana, el productor de ‘Junta de Vecinos’, Miguel Zuloaga se pronunció tras las críticas de parte de algunos usuarios en redes sociales.

“Considero que la tolerancia y la buena información es fundamental para poder vivir en armonía en un país que aún está en pañales. Espero que mostrando historias como las de Jota (Fausto Molina) y Gustavo (Emanuel Soriano) muchos puedan tomar conciencia de una realidad intolerante que no nos hacen crecer como ciudadanos”, sostuvo Zuloaga.

El productor de la comedia resaltó que la educación debe venir de casa y celebró que por una parte, televidentes hayan reaccionando positivamente a la escena.

“No por ver un beso entre dos hombres los niños se puedan confundir. Las homosexualidades no es una opción, es una orientación tan normal como cualquier otra, solo hay que informarse bien”, agregó.

Sully niega ampay y romance con Joselito: “Joselito es mi pata de hace años”

Sully Sáenz y Joselito Carrera remecieron a toda la farándula con unas imágenes en las que ambos se veían bailando pegadito. Pese a que Joselito ya explicó que ese ampay no muestra nada y que ambos son solo amigos, Sully también decidió pronunciarse.

La conductora de televisión habló con Tula Rodríguez sobre las imágenes que protagonizó a junto a Joselito. “Amiga, perdóname. Ayer salí por un evento y me empezaron a preguntar de la parrilla que tuvimos el fin de semana, y la verdad, estaba media desentendida. Me pueden explicar qué ha pasado, por favor”, preguntó Tula Rodríguez.

“Estuvimos juntas, entre amigos, pasándola espectacular y han salido unas noticias que te están vinculando directamente con Joselito. Que hasta yo me río, perdóname. Qué tienes que decir al respecto”, añadió Tula pues ella estuvo presente en la fiesta del tan sonado ampay.

“Yo la verdad que me he reído, todos nos hemos reído. Para todos los que hemos estado en esa reunión y para los que nos conocemos, eso no es un ampay. Joselito es mi pata de tantos años, hemos conducido juntos, obviamente hay una confianza mutua, de amigos. Lo que han visto fue chacota”, explicó Sully para dejar atrás los rumores de un romance entre ellos.

