«Que no pretenda regresar nunca», productora de ‘EEG’ le pone la cruz a Ducelia Echevarría

La productora de ‘Esto es Guerra’ Mariana Ramírez del Villar habló sobre las recientes declaraciones de Ducelia Echevarría y al parecer le habría puesto la cruz a la ex chica reality luego de haber criticado a parte de la producción y a los competidores del programa.

El programa de Magaly TV la firma fue quien reveló una corta entrevista con la productora quién al parecer estaría muy disgustada con la actitud de ducelia a quien le brindó trabajo durante 5 años en el programa reality.

No la quiere ver más

La productora de contenidos de ProTV de ‘Esto es Guerra’ mostró su inconformidad con las declaraciones de ducelia Echevarría quien recientemente fue entrevistada por Magaly Medina y donde contó detalles de su estadía en el programa reality.

Como se sabe Echevarría acusó directamente a Peter Fajardo y a otros chicos del programa de haberla tratado mal recientemente en una fiesta Esto fue motivo suficiente para que saque todos los trapitos sucios al aire en el programa de la «Urraca».

Mariana Ramírez del Villar se pronunció sobre las declaraciones de docelia donde afirma que Rosángela Espinoza y Micheille soifer rogaron a Peter Fajardo para volver al programa.

Esto confirmaría que en ‘Esto es Guerra’ existe algún tipo de favoritismos con algunos participantes lo que le habría disgustado a la oxapampina.

Sin embargo, Mariana desmintió las palabras de ducelia y afirmó que Peter no es como lo describió la modelo por lo que mostró su respaldo.

“Yo no conozco el Peter que está describiendo Ducelia, no creo que lo que diga es verdad. Aquí nadie ruega a nadie para regresar. La persona que contacta directamente a los guerreros soy yo, no sé de qué está hablando. Más bien, a nosotros nos ha costado que Rosángela regrese», expresó.

Además, prefirió no brindar muchos detalles ya que considera que no debe hablar de nadie que no trabaje para ella.

«De verdad no tengo ni idea de qué cosa es lo que habla Ducelia, cambia de versión constantemente, no, no la entiendo. Ya no hablo de nadie que no trabaje para mí», agregó.

Mira también: “Quién se atreve a sacarme la ropita”, Dayanita incursiona en plataforma para adultos y sorprende con fotos

Y para cerrar con broche de oro Mariana reveló que tuvo una conversación con Ducelia y le hizo una fuerte advertencia.

«Lo único que le puedo decir a Ducelia y le he llamado a decírselo, es que no pretenda regresar nunca más a ProTV”, sentenció.

¿Qué dijo Ducelia?

La rubia confirmó que se encuentra ‘picona’ con el reality de competencia por qué nunca le dijeron el motivo de su salida, simplemente nunca más la convocaron.

@elderincardenas Ducelia Echevarría se hartó y dijo su verdad en el programa de Magaly Medina sobre el cruce de palabras que tuvo con el productor de «Esto es guerra», Peter Fajardo, en una fiesta. Sostuvo que no va a permitir que minimicen su trabajo ahora que conduce un programa en Panamericana TV y que ya la tiene clara que no regresará más a «Esto es guerra».#magalymedina #magalymedinaoficial #magalytvlafirme #LaFirme #MagalyMedina #duceliaechevarria #pitterfajardo ♬ sonido original – elderin_12

“De haber engreído, hay engreídos. Hay engreídos y preferencias, hay de todo. Estoy picona, por qué ni yo sé por qué salí, es un programa al que yo entregué todo. Tengo lesiones en todo el cuerpo, en la rodilla, la espalda, en todo”, comentó.

En otro momento, Ducelia Echevarría volvió a decir que dentro de ‘Esto es Guerra’ hay preferencias, además que en todos estos años no le dieron la oportunidad para seguir creciendo dentro del canal.

Mira también: ¿Y su salud? Aída Martínez regresa a las pistas en carrera de motos: “Es mi retiro oficial”

“Yo sé que América es un canal bastante grande, pero no pudieron explotarme en cinco años que estuve ahí. En un momento Gisela Valcárcel me invitó a ‘El Gran Show’, pero no me dieron el permiso para entrar, ya saben que ahí tienes que pedir permiso hasta para hablar. Sin embargo, a Facundo González le dieron la oportunidad para que brille, pero a mí no”, sentenció.