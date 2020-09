Profesionales ayudan a más de 300 comerciantes a enfrentar la crisis

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Gran iniciativa. En tiempos de crisis económica debido a la pandemia por el Covid-19, muchos negocios desean reinventarse para poder continuar. En una crisis de tal magnitud, con muchas puertas que no vuelven a abrirse y trabajadores que pierden su empleo, los gestos y las buenas iniciativas tienen un valor extra.

De acuerdo al portal Infobae, Vanesa Acosta, Licenciada en Administración de 28 años, es una de las tantas emprendedoras de Argentina a quien la cuarentena golpeó con fuerza. Desde hace ya un tiempo, ha decidido crear una historia positiva y esperanzadora para todos los emprendedores.

“Ya en cuarentena, aislada de mi familia y de mi novio porque volvía de un viaje, me puse a pensar cómo podía aportar mi granito de arena. Mi papá es comerciante y me pareció que ellos iban a ser uno de los principales damnificados, la gente con locales a la calle”, cuenta al medio argentino.

Vanesa, junto a Eugenio Scafati, de 22 años y estudiante de Licenciatura en Analítica Empresarial y Social, replicaron una iniciativa que conocidos habían implementado en Uruguay, “Salimos Codo a Codo”.

Ambos profesionales invitaron a amigos del colegio con quienes tenían ganas de apoyarlos en este viaje que ayuda a los que más necesitan y armaron su equipo: Vanesa, Eugenio, Matías Salzman, Matías Kahl y Juan Manuel Otero. Reunieron a más de 550 voluntarios registrados que ayudaron a unos 300 emprendedores, materializando una gran comunidad solidaria.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA INICIATIVA?

Durante una entrevista de Infobae con los fundadores, indicaron que la plataforma une a profesionales con los comerciantes que se encuentran en dificultades y demandan sus habilidades.

Los negocios que desean recibir ayuda como aquellas personas que quieren ser voluntarios se registran en una página web. Los voluntarios encuentran un formulario que completan con sus datos personales, conocimientos, el link de su perfil de LinkedIn (opcional) y en el que mencionan en qué podrían cooperar puntualmente.

En el caso de los emprendedores, manifiestan qué desafíos afrontan en la actualidad y cuál es su requerimiento. Un equipo de gestión evalúa los potenciales “matches” en función de las capacidades del voluntario y las necesidades declaradas por el negocio. Ambos piensan juntos estrategias que les permitan a los comerciantes continuar trabajando y brindar sus productos y servicios de forma remota.

“Al comenzar pensábamos: «peor que se sumen pocos es que se sumen muchos y no poder satisfacer los pedidos» Entonces la difusión fue muy controlada, primero por grupos de WhatsApp y después fuimos incorporando redes sociales. Rápidamente vimos que había necesidades. El grueso de voluntarios eran personas con herramientas digitales. Pero había muchos que no sabían de redes y nos escribían para sumarse. Aparecieron psiquiatras, psicólogos, abogados, gente de finanzas, logística, que simplemente buscan ayudar a alguien”, explicó Eugenio al medio argentino.

TESTIMONIO

Uno de las tantas personas que fueron beneficiadas es Eduardo Colombo. El hombre administra un pub con diez años de historia. Como para tantos locales, la pandemia y el confinamiento golpeó su negocio abruptamente.

Consultado por Infobae cuenta que lo contactaron con una especialista en marketing que se encontraba en Italia. “Yo necesitaba a alguien que me ayudara a pensar desde otro lado el comercio, tenía que apuntar al trabajo en la cocina, al delivery. Leía un montón de cosas de la ‘nueva normalidad’ y eran todas preguntas, necesitaba una mirada desde afuera. Eso es lo que conseguí, me generó nuevas maneras de buscarle una vuelta”, subraya.

“Me había quedado sin Community Manager, tenía que hacerme cargo de todo y ella empezó a ver mis redes y me aportó los lineamientos para ir modificando lo que tenía. Si no me hubieran dado esta mano vería todo más negro aún. El miedo persiste, pero nos reinventamos. Cambiamos la carta, la manera de mostrarnos, la imagen se orientaba hacia los tragos, la noche y le dimos una vuelta de tuerca. En mi caso la mirada externa, el sentirse acompañado, fue fundamental, y no sentimos la misma contención desde otras áreas”, finalizó.