Profesor confiesa que hace 5 años no se baña: «Te acostumbras»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un profesor de la Universidad de Yale (Estados Unidos) llamado James Hamblin tomó una radical decisión en su día a día desde hace 5 años y esa fue la de no bañarse. Con el tiempo, como él menciona, uno se acostumbra, pero… ¿qué lo motivó a hacer esto?

«Sé de muchas personas que se bañan muy poco. Sabía que era posible, pero quería intentarlo por mí mismo para ver cuál sería el efecto”, comentó en una entrevista para la BBC a modo de cumplir este experimento.

«Con el tiempo, tu cuerpo se acostumbra cada vez más para que no huela tan mal si no usas desodorante y jabón. Y tu piel no se vuelve tan grasienta cuando dejas de usar jabones fuertes», acotó.

Mira también: Armando Manzanero fue hospitalizado de emergencia

Asimismo, destacó que al estar en constante contacto con productos para el cabello en el momento en el que dejas de usarlos este simplemente se adecuará y hasta lucirá mejor que antes.

«Muchas personas usan champú para eliminar los aceites del cabello y después se aplican un acondicionador para colocar aceites sintéticos. Si logras romper ese círculo, tu cabello terminará viéndose de la manera que era cuando empezaste a usar esos productos», señaló.

Según menciona Hamblin, el cuerpo de las personas se acostumbra y hasta deja de oler mal, además de que la piel dejará de estar tan grasosa.

Mira también: Minedu anuncia que el año escolar 2021 iniciará el 15 de marzo