Profesor humilla a alumna y desprestigia la universidad donde trabaja

Indignante. Un profesor de la Universidad Central de Ecuador explotó contra una alumna y la humilló porque una de sus compañeras de su grupo no estaba presente para realizar la exposición.

Un video compartido en redes sociales deja al descubierto la lamentable situación que vivió la alumna. El docente y doctor, José Augusto Durán Chávez, recriminaba a la estudiante por qué no le avisó que una de sus compañeras no estaba presente. La alumna le contesta que no sabía cómo ponerlo al tanto, ya que quizás se había conectado la joven.

Sin embargo, el doctor se escucha alterado por la respuesta de la estudiante. “¡Bájeme la voz! ¡Bájeme la voz! Cuidado cómo habla conmigo. Le dije que se reúnan para distribuirme la exposición (…) No sea mentirosa. (…) ¡Bájeme la voz, caraj*! Bájeme la voz, malcriada. Aprenda a respetar. Silencio, bájeme la voz, majadera. (…) Tienen cero en el grupo y vayan a reclamar a quien les de la gana. Ojalá así me boten rápido de esa pendejada de universidad”, se le escucha al iracundo doctor.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

Los usuarios se indignaron por la reacción del docente y cuestionaron la demora en el pronunciamiento de la Universidad Central contra José Augusto Durán Chávez por lo visto en el video.

La casa de estudios, a través de un comunicado, manifestó que los alumnos han sido reasignados a otro profesor. Mientras, el doctor tendrá que afrontar un procedimiento disciplinario, pues configura a una falta muy grave dentro de la institución.

