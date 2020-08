Profesor viaja kilómetros en bicicleta para impartir clases a sus alumnos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Desde que inició la crisis por el coronavirus, las clases tuvieron que pausarse, razón por la que miles de maestros alrededor del mundo han buscado mil y un formas de que sus alumnos no pierdan ninguna de sus clases.

Uno de esos maestros que decidió reinventar su forma de llevar las clases es Gerardo Ixcoy, un joven de tan solo 27 años que invirtió sus 95 dólares de ahorro y compró una bicicleta, la que decidió adaptar como un triciclo con una pizarra para llevar clases casa por casa.

A Gerardo lo conocen como el ‘Profe Lalito’ y el recorre a diario la casa de los 10 alumnos que tienen a cargo en Santa Cruz de Quiché, un lugar que queda a 150 kilómetros al noroeste de Guatemala.

No te lo pierdas: ¡Ejemplo! Restaurante deja de lado los precios de su carta y ofrece comida a los que no tienen

El ‘Profe Lalito’, cuenta que en un principio, muchas personas se burlaban de él cuando lo veían pasar, incluso muchos de ellos lo confundían con vendedores ambulantes, pero al ver su pizarra reían.

Sin embargo, desde el momento que decidió hacer esto, han pasado 5 meses y con la misma convicción del primer día, sigue recorriendo docenas de kilómetros para llegar a casa uno de sus estudiantes, los mismos que no cuentan con los recursos necesarios para continuar con las clases.

Gerardo Ixcoy sabe que la necesidad en Guatemala es muy grande, razón por la que no deja de hacer todo lo posible para que sus pequeños no pierdan las clases, incluso cuenta que trata de ser muy dinámico con ellos para que no se aburran y puedan aprender.

Eso sí, sabe que cada vez que llega a un hogar distinto, es necesario mantener la distancia correspondiente para evitar el contagio de la COVID-19 y así tanto él, como sus alumnos, se encuentren libre de riesgo.

Puedes leer: Policía entrega alimento a abuelito que se encontraba solo y no comía hace 5 días