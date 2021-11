Profesora confirma que Rodrigo Cuba si participa de actividades escolares, pero Melissa no

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Salió a hablar la profesora de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba quien afirmó que la menor tenía el seguimiento constante de su padre en el ambiente educativo y no tanto el de su madre.

Como se sabe Rodrigo expuso un expediente completo donde figuran las pruebas a su favor sobre la relación que tenía con su ex pareja Melissa Paredes siendo el testimonio de la profesora una de las pruebas para solicitar la tenencia completa de su hija.

«Dejando constancia que el señor Rodrigo Cuba Piedra participa de manera activa en todas las actividades que son programadas por la institución. Hago la presente, por pedido de parte, sin que medie coacción alguna», se lee en el documento.

Hasta el momento se sabe que la pareja se reencontró en pasado martes 8 de noviembre para tratar de conciliar por el bien de su pequeña pero según las fuentes de Magaly, ni Melissa ni Rodrigo habrían llegado a un acuerdo que les permita llevar ‘la fiesta’ en paz.

«No vamos aceptar chantajes», dijo el padre de Rodrigo Cuba sobre Melissa

Don Jorge Cuba habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ donde aclaró que su hijo y Melissa no llegaron a un acuerdo de conciliación, ya que según Don Jorge la actriz quería que Rodrigo firme un divorcio de mutuo acuerdo.

Por otro lado, Jorge Cuba señaló que no aceptará los chantajes de su ex nuera como condicionamiento para llegar a un acuerdo por el bien de su nieta.

Mira también: Rebeca Escribens ‘tira maicito’ a conductor de EEG Puerto Rico: “No le digan a mi marido”

“Rodrigo quiere lo mejor para su hija, pero no vamos aceptar de ninguna manera chantajes, porque eso yo lo entiendo como un chantaje. Si tú no me firmas esto, yo no te firmo esto y no llegamos a ningún acuerdo”, manifestó.