Profesora dibuja mapa para dictar la clase a sus alumnos por Whatsapp

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una mujer dedicada a la enseñanza a pesar de las dificultades. En Argentina una profesora remeció las redes sociales al preparar con sus propias manos un mapa de América del Sur para sus alumnos.

Para enseñar no hay barreras siempre y cuando tengas la voluntad, así lo demostró la maestra Noelia Figueroa quien se las ingenió para que sus estudiantes entendieran mejor la materia de geografía.

Cuando Noelia terminó de hacer el mapa lo pegó a la pared y como ya estaba todo coloreado y listo para exponerlo llamó a sus alumnos por video llamada de WhatsApp.

Mira también: Apple pierde millones por filtración de fotos íntimas de una mujer

El suceso fue grabado por su esposo un albañil de oficio y lo publico en su Facebook, video que al cabo de unas horas había sido circulado por todo internet aplaudiendo a la maestra tan dedicada con su trabajo.

“Lo hago con amor y dedicación porque creo que me preparé mucho para enseñar. Desde chica quería ser maestra, pero primero estudié cocina, luego computación y cuando sentí que estaba lista para ser docente, comencé este camino”, fueron las palabras de Noelia.

Dedicada a la enseñanza

La maestra Noelia contó para los medios que desde pequeña le apasionaba el poder enseñar y conforme fue creciendo se preparó a tal punto de madrugar para llegara tiempo a clases antes de la pandemia.

“Me tomaba tres colectivos para llegar y salía más dos horas antes pero no lo tomaba como un sacrificio porque lo hacía con muchas ganas. Para llegar a fin de mes, caminaba. No me arrepiento, estaba dando clases y esa es mi pasión”, dijo Noelia.

Noelia junto a su esposo tienen dos hijos uno de 12 años y otro de 13 años, ambos son sus motores para seguir trabajando en lo que más les gusta para poder dar el ejemplo que cuando uno hace lo que le gusta lo hace de corazón.