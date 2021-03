Profesora ‘hace el pare’ a Mayra Couto: “No necesito incluir lenguaje que no existe”

Compartir Facebook

No comparte. Una profesora de inicial se animó a responder a la actriz Mayra Couto por decir que en los colegios se les debería denominar “les niñes”, pues es importante que aprendan a respetar las diferencias.

Ante esto, una docente usó un video para recalcarle a la popular “Grace” que se les enseña a los pequeños con amor y respeto, sin necesidad de denominarlo de una forma que no está incluido en el Diccionario de la Real Academia Española.

“¿Quién te ha dicho a ti que no se le enseña amor y respeto? Claro que se les enseña a los niños amor y respeto. Se les enseña igualdad, valores, pero no necesito incluir un lenguaje que no existe en el Real Diccionario de la Lengua Española como «les ñiñes» para educar a mis pequeños”, mencionó la profesora de inicial.

Asimismo, la docente precisó que no necesita consejos de la actriz para decirle como realizar su trabajo frente a los niños, pues la mayoría de educadores piensan que no requieren cambiar el lenguaje para enseñar.

“Tú no me vas a decir cómo educar a mis pequeños, claro que no. Creo que hablo por la mayoría de las profesoras de educación inicial y primaria al decir que no necesito cambiarles un lenguaje para que ellos entiendan que tienen que respetar a todas las personas”, indicó la profesora.

@deniaragon39 Gracias a todos por sus comentarios buenos y malos, me ayudan a crecer como persona ♬ sonido original – Denisse Aragon de Me

Como se recuerda, la actriz Mayra Couto pidió al Ministerio de Educación que en los colegios se enseñe a los pequeños a respetar a los niños, las niñas, y ‘les niñes’, por lo que deben incluir el enfoque de género.

