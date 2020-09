Profesora humilló a alumno por tener problemas con su cámara web

Compartir Facebook

Indignante. Una profesora humilló a su alumno por no aparecer en la videollamada de la clase que dicta, a pesar que el estudiante, le mencionó que sí estaba prendida. Sin embargo, la maestra estalló.

El hecho ocurrió en México en la Universidad Juárez del Estado de Durango. La profesora se encontraba pasando lista y, uno de los requisitos que tiene la maestra, es que todos prendan su cámara web puntualmente. Caso contrario, tendrían una falta.

El problema se originó cuando una de las estudiantes, según la docente, tenía apagada la cámara web. No obstante, la alumna se defendió diciendo que estaba prendida, pero que solo ella no la veía, ya que sus compañeros sí podían observarla. La respuesta de la profesora no tardó en llegar, quien no se encontraba feliz del comentario.

“Pues a mí me aparece apagado, por lo tanto, tiene falta conmigo. O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas, y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”, señaló la docente.

Uno de los estudiantes salió en defensa de la alumna increpada, pero, lejos de hacer entrar en razón a la profesora, se ganó una humillación incluso peor.

“Yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo, ¿mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono, a mí no me interesa, tienes falta”, finalizó la maestra.

En redes sociales, el video se hizo viral y generó la indignación de muchos usuarios, quienes identificaron a la mujer que aparece vociferando. Se trataría de Sara Marisa Hernández Valtierra, licenciada en psicología. La universidad no tardó en pronunciarse, luego de conocido el hecho, y decidió separar a la docente.

