“Prometo dar todo de mí”: Kiara Lozano feliz de pertenecer a ‘Corazón Serrano’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Kiara Lozano fue la ganadora del concurso ‘Corazón Serrano’ en búsqueda de su nueva integrante. Como se sabe la joven de 20 años integró la agrupación musical de Pacaipampa y los acompañará en sus giras a nivel nacional.

Tras conocer que pertenecerá a las filas de la agrupación norteña, la guapa joven utilizó sus redes sociales para agradecer a todos sus seguidores el apoyo y se mostró emocionada por empezar este nuevo camino.

También puedes ver: Niño de 2 años mata accidentalmente a su mamá con una pistola cuando participaba en Zoom

“Estoy muy emocionada y agradecida por todas las muestra de apoyo que me vienen brindando, prometo dar todo de mí para no defraudarlo, y tampoco a las personas que me escogieron” dijo la cantante.

Vale precisar que Kiara Lozano es natural de Tarapoto y se enfrentó a lo largo de la competencia a varias intérpretes que también buscaban ser la nueva voz de la agrupación piurana.

También te puede interesar: Ricardo Gareca se mantiene positivo tras derrota de Perú: “Somos capaces de revertir la situación”

Lesly Águila recibe una flor de su pareja en pleno concierto

El amor se respira por todos lados, pues la regia cantante de Corazón Serrano se lució una vez más muy enamorada de su pareja quien en todo momento le ha demostrado su apoyo incondicional en cada presentación de la orquesta de cumbia.

Esta vez la popular cantante dejó a más de uno admirado por el gran amor que se expresa la parejita y es que su enamorado Paolo Ayala tuvo un tierno gesto con Lesly en pleno concierto.

A través de las historias de Lesly se daba a conocer que estaba rumbo a una presentación en Sullana, Piura y la acompañaba Paolo ambos se miraban con cara de ‘chicolos’ de colegio enamorados.

MIRA TAMBIÉN: Walter Obregón dispuesto a reconquistar a Susy: “Lucharé por ti, estoy dispuesto a todo”

Fue entonces cuando la cantante sube al escenario y de un momento a otro recibe una rosa roja de parte de Paolo como símbolo de admiración a su pareja quien ha demostrado ser una mujer muy trabajadora y talentosa.

MIRA TAMBIÉN: Alejandro Pino arremete contra Karen Dejo: “Seré nuevo en EEG, pero gané mi espacio”