“Prometo ser la mejor madrastra que pueda”: novia incluye a su hijastro en promesa de matrimonio

Un emotivo momento se vivió durante un matrimonio, donde la novia no solo incluyó promesas a su pareja en el día más importante de sus vidas, sino también a su hijastro.

Vanessa, de 30 años, quería que en ese momento especial también se sintiera incluido. Es así como comenzó a dedicar su discurso directo a Henry, el hijo de 9 años de su esposo Craig Lynch.

“Sé que no estaba allí el día que viniste al mundo. No estuve allí para tus primeros pasos o tus primeras palabras, pero te prometo que estaré allí para muchas más de tus primeras experiencias», leyó Vanessa.

Tanto Henry como su padre Craig comenzaron a llorar de emoción, ya que no se esperaban esas palabras de Vanessa, quien siente que su hijastro es como que fuera su hijo biológico.

La novia continuó con su discuros y agregó que “prometo amarte como si fueras mi hijo y, por último, prometo que seré la mejor esposa para tu padre. También prometo ser la mejor madrastra que pueda ser para tí».

Según Vanessa, siempre ha querido acercarse a Henry para que él no crea que “solo iba a ser una mujer con la que su padre se estaba casando“, por lo que decidió incluirlo en su discurso. Eso sí, tuvo cuidado ya que “es tímido y se pone nervioso frente a la gente“.

Ambos novios se conocieron cuando estaban estudiando en Augsburg College y meses más tarde de su primera cita, Craig le presentó a su hijo Henry a Vanessa. Desde ahí en adelante ha planeado cada paso en la relación para hacer sentir incluido al niño de 9 años, para que no se sienta rechazado.

Es por eso que también decidió caminar en el pasillo junto a Craig y Henry, para demostrar que eran una verdadera familia. “El hecho de que no compartas sangre con alguien no significa que no puedas ser una familia. Todo proviene del amor que sienten por una persona y lo que se comprometen el uno con el otro», cerró la mujer.

