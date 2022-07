«Pronto volveremos a reír», Ale Venturo apoya a ‘Gato’ tras decisión de jueza

Compartir Facebook

Lamentable es el momento que le esta tocando vivir a Rodrigo Cuba después de que se hiciera púbico la decisión temporal de la jueza a cargo del caso de la denuncia en contra de Rodrigo.

El Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima ordenó que el futbolista Rodrigo Cuba Piedra se mantenga alejado de su hija a una distancia de 100 metros de donde se encuentra la niña, mientras duren las investigaciones por supuesto abuso en el Ministerio Público.

Ante este lamentable panorama la actual pareja del jugador Ale Venturo usó sus redes para mostrar su apoyo incondicional a Cuba.

«Te amo mi amor pronto volveremos a reír sin parar de nuevo, en las buenas y en las malas siempre», fueron las palabras de la rubia empresaria.

De inmediato, el pelotero reposteo la foto de su pareja y el mensaje adjuntado un emogi con las manos rezando símbolo de resiliencia y paciencia hasta que la investigación llegue a un resultado final.

Melissa Paredes tras estar en riesgo de perder a su hija: “Sé que he cometido errores”

La ex conductora de televisión se pronunció luego de que se dejara entrever que podría perder la patria potestad de su pequeña hija, por los recientes hechos.

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’Cuba están viviendo un complicado momento luego de que se filtrara un audio que revela delicada información sobre su hija. Se han hecho muchas especulaciones con respecto al tema y algunos expertos revelaron que Melissa podría hasta perder la patria potestad de su hija.

Esto ocurriría si se comprueba que todo lo que dijo Melissa en el audio filtrado de una conversación que tiene con el ‘Gato’, es mentira. El programa ‘Amor y Fuego’ mostró un avance de su programa, en el que le preguntan a la actriz por esta situación y ella se mostró muy afectada por el tema.

“Qué mier… qué basuras que son. Como sea quieren verme a mí como la mala. Yo sé que he cometido errores y he hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso. Una cosa es los errores que uno comete como ser humano, y otra cosa es coaccionar a tu hija para eso, es algo muy grave”, señaló Melissa.