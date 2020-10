Proponen pago triple para quienes laboren el 8 de octubre

Compartir Facebook

Hace unos días, el presidente de la República, Martín Vizcarra en conferencia de prensa indicó que el feriado del 8 de octubre quedaba sin efecto con el fin de continuar con la reactivación económica.

Sin embargo, esto no ha dejado muy contentos a trabajadores, ni congresistas. Por esta razón, Lenin Bazán, congresista del Frente Amplio indicó que exigirá el pago triple por trabajar en un día feriado, tal como lo indica la ley.

En una conversación con Hablemos Claro de Exitosa, el parlamentario dijo que: Se tiene que pagar la triple remuneración que corresponde. Pretenden no hacerlo porque ya han borrado el feriado del calendario, ya no existe. Entonces como ha pasado eso, no se reconoce los derechos. Literalmente lo han borrado. (…) Hay un rango legal y un tema de contenido que no se aplica, por eso es inconstitucional”.

Además, aseguró que no hay razón para que un miembro del Estado pueda suspender un feriado, por lo que considera una razón poco fundamentada.

“Es inconstitucional porque se está quitando un derecho ganado que no puede renunciar. Ni siquiera el trabajador que tenga la más grande voluntad en decirle al empleador, no me pagues. (…) Entonces tampoco lo puede hacer el Estado. Se rige por leyes y no por la voluntad o el capricho en este caso”, sentenció Bazán.

Es importante precisar que este 8 de octubre se conmemora el 141 aniversario del Combate de Angamos que, a diferencia de años anteriores, no existirá feriado por dicha fecha.

