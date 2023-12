¡Protégenos señor con tu espíritu! Selección peruana en el grupo de la muerte en la Copa América 2024

¡Ay mi Perucito! La Copa América 2024 inicia el próximo 20 de junio y las 16 selecciones participantes ya conocen a sus rivales en la fase de grupos. Esta edición del torneo continental juntará a países de Conmebol y Concacaf y la selección peruana, para mala fortuna, estará ubicada en el grupo A, considerado el grupo de la muerte del certamen.

Este 2023 ha sido totalmente nefasto para la selección peruana en todo sentido. Sin partidos ganados en amistosos ni en Eliminatorias, el presente y los números de la blanquirroja son de terror. Por ello, en pocos días se resolverá el contrato de Juan Reynoso y es muy probable que Jorge Fossati asuma la dirección técnica peruana.

En medio de todo este enrollo, Perú tiene un próximo reto en la mira: la Copa América 2024. La edición del torneo continental reunirá a las selecciones de Conmebol y Concacaf, por lo cual, en esta ocasión serán 16 los países participantes.

El sorteo se realizó ayer en Estados Unidos y la selección peruana ya conoce a sus tres rivales para la fase de grupos. Perú está ubicado en el “grupo de la muerte” junto al vigente campeón mundial, Argentina, el último bicampeón del torneo, Chile y un rival de Concacaf que saldrá entre Canadá y Trinidad y Tobago.

Nuestra blanquirroja debutará el próximo viernes 21 de junio frente Chile en Arlington y cuatro días después, el 25, hará lo propio contra Canadá o Trinidad y Tobago. En la última fecha del grupo A, Perú jugará ante la campeona del mundo, Argentina, y podría definir su suerte en el torneo.

Cabe resaltar que en la Copa América 2024, clasifican los dos mejores de cada grupo. Se formarán llaves de octavos de final, para luego pasar a cuartos, semifinales y la gran final que se disputará el 14 de julio.

La selección peruana se encuentra en el grupo A y deberá luchar junto con Argentina, Chile y Canadá o Trinidad y Tobago su clasificación a octavos de final. En el grupo B se encuentran México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, mientras que en el C están Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

Al igual que el grupo A de la selección peruana, el grupo D pinta difícil para las selecciones de Brasil, Colombia, Paraguay y el ganador entre Honduras y Costa Rica. La Copa América 2024 arranca en poco más de seis meses y 15 selecciones intentarán arrebatarle el título de campeón a Argentina. ¿Lo conseguirán?

