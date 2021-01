Protestan a las afueras de hospital de EsSalud pidiendo por camas UCI

Compartir Facebook

Luego de que se diera a conocer la situación crítica de camas UCI en nuestro país, un grupo de personas se acercó a las afueras del hospital EsSalud Octavio Mongrut Muñoz (San Miguel) para exigir este tipo de instrumentos para garantizar que sus familiares sobrevivan.

Tal es el caso de una mujer 57 años, que ingresó con 93 de saturación y hace apenas dos días los médicos revelaron a su familia que esta bajó, incluso, hasta a 77, por lo que necesitaba de una cama UCI que no han podido darle ahí.

«Todavía no nos llaman desde la última vez que estaba saturando con 77 ya no sabemos nada, lo único que nos dicen es que ella necesita una cama UCI. Por favor, nosotros necesitamos una cama UCI, (pedimos) que nos faciliten en los hospitales», señaló una de las familiares de la mujer para Exitosa GO.

ESSALUD RESPONDE

Por su parte, Karin Contreras, médica y gerente del nivel 1 y 2 de la Villa Prestacional Sabogal indicó que el fin de este lugar era principalmente para atender a pacientes leves.

«Hoy en esta probable segunda ola, estamos recibiendo pacientes con diagnósticos moderados y por ley de emergencia no podemos decirles que se vayan. Tenemos Unidad de Cuidados Intensivos, pero al día de hoy está 100% ocupadas», enfatizó.

