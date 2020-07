PROTOCOLOS DE LIMPIEZA QUE DEBES CUMPLIR AL UTILIZAR TU VEHÍCULO

Compartir Facebook

Si maneja un vehículo, debe estar preparado para asumir esta nueva normalidad con seguridad para usted y sus pasajeros, pues como se sabe, la lucha contra la pandemia continúa. Por ello, Patricio Portaro, gerente general de la empresa de Transportes Directo, nos da los siguientes consejos.

-Kit de prevención. Ten en un contenedor transparente un frasco de spray con alcohol de 70° o desinfectante y papel desechable. Con esto podrás desinfectar periódicamente y cuando se necesite: asientos, manijas, cinturones de seguridad y ventanas.

-Protección personal. Usa todo el tiempo tu mascarilla. No te toques la cara, porque ahí ocurre el contagio. Póntela antes de salir y quítatela cuando llegues a un ambiente seguro. Al entrar y salir del auto descontamina tus manos con alcohol en gel y cuando bajes del auto asegúrate que tu mascarilla no esté contaminada. Si hay muchas personas, adiciona una protección de ojos, ya sea un protector de cara o lentes de protección.

-Durante el viaje. Abre las ventanas, recuerda que al virus no le gustan los ambientes ventilados. No uses el aire acondicionado.

-Después del viaje. Usa guantes para hacer la limpieza, paño limpio, de preferencia desechable y desinfectante. Limpia las superficies de mayor contacto: timón, espejo retrovisor, radio, asientos rígidos, apoyabrazos, manijas de puertas, hebillas de cinturones de seguridad, controles de luces y aire, puertas y ventanillas y agarraderas. Las superficies tapizadas debes rociarla con alcohol o desinfectante en spray. Tras limpiar el auto, debe permanecer abierto. Desecha los guantes y lávate las manos tras la desinfección. Si no tienes guantes, desinfecta las manos antes y después.

-Paquetes. Si tienes que recoger algún paquete, coloca un banquito para que la persona pueda colocarlo ahí y evitar el contacto. Si no tiene, abre la maletera y pídele que lo coloque allí.

-Mascarilla. No recibas pasajeros que no estén portando adecuadamente la mascarilla.

-Taxi. Si haces taxi o transporte de personas, es importante que dividas con una mica la cabina de pasajeros y no recibir pasajeros en el asiento delantero.