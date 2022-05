Psicóloga recién graduada le dedicó su tesis a Naruto porque lo admira: “Me enseñó a nunca rendirme”

Compartir Facebook

Tras años de esfuerzo, Ana Laura Giménez se tituló de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y aprovechó de mencionar al personaje que ha sido su ejemplo a seguir en la vida. “A pesar de ser profesionales, somos humanos, tenemos nuestra propia personalidad o gustos, no somos una cara al público y ya”, dijo.

Desde niños acostumbramos a ver series y películas que nos gusten, y muchas veces hay historias que nos marcan y terminan fascinando hasta cuando somos adultos.

Ya sea porque su historia nos identifica, la banda sonora es difícil de superar o por algún personaje que admiramos, especialmente si se trata del protagonista. Si bien los dibujos animados son considerados por algunos como infantiles, la verdad es que da lo mismo porque se pueden disfrutar a cualquier edad, y lo mismo pasa con el anime ya que es considerado por muchos como una rareza que solo los admiradores de la cultura japonesa admiran, y a menudo como algo vergonzoso.

Una tesis fuera de lo normal

Nunca es tarde para gozar de una buena serie y mostrar lo feliz que nos hace, tal como hizo Ana Laura Giménez, una psicóloga recién egresada que dedicó su tesis a Naruto.

Luego de años de esfuerzos y estudio, Ana Laura se graduó de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) con una licenciatura en Psicología Clínica luego de defender exitosamente su tesis.



Además de destacarse por su aprobación, también lo hizo en las redes sociales por haber dedicado su proyecto final a Naruto, protagonista de la franquicia homónima originaria de Japón, ya que desde pequeña es seguidora de este anime y admira al ninja de cabello rubio porque de él aprendió a vencer las adversidades y a luchar para lograr sus metas. “Me enseñó a nunca rendirme. ¡Dattebayo!”, escribió en el texto.

No dejó que una ocasión seria le quitara la oportunidad de ser ella misma y enseñar que no hay edad para disfrutar una serie animada, además de no avergonzarse por admirar a un personaje ficticio.

“Naruto es caso serio, a pesar de todas las adversidades que pasó durante la serie, que creció sin padres y el que le tenía que haber cuidado dejó que todos le desprecien, siempre decía que él iba a ser el próximo Hokage (líder de su aldea) aunque se burlaban de él, y nunca se rindió (…) se volvió Hokage”, explicó